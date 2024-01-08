В Конгрессе США пригрозили импичментом главе Пентагона после тайной госпитализации

Hill: главе Пентагона Остину представят импичмент из-за тайной госпитализации

09 января 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Ллойду Остину грозит импичмент из-за тайной госпитализации Фото: Официальный сайт президента Украины Главе Пентагона Ллойду Остину планируют представить резолюцию об импичменте из-за того, что он не уведомил Белый дом и Конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней. Об этом сообщает издание The Hill. «Республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл, который представит статью об импичменте, заявил, что решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре, нарушило его присягу и поставило под угрозу жизни американского народа», — говорится в материале издания. Отмечается, что он представит импичмент на заседании Палаты представителей. Остина госпитализировали вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме. Издание Politico сообщило, что Пентагон три дня не сообщал президенту США Джо Байдену и высшим должностным лицам о госпитализации Остина, передает деловое издание «Взгляд». Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али заявил, что главе Пентагона могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. А республиканец от штата Небраска Дон Бэкон отметил, что Россия и Китай предупреждает о ядерных атаках новейшим оружием быстрее, чем США рассказали о болезни Остина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Пентагона Ллойду Остину планируют представить резолюцию об импичменте из-за того, что он не уведомил Белый дом и Конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней. Об этом сообщает издание The Hill. «Республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл, который представит статью об импичменте, заявил, что решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре, нарушило его присягу и поставило под угрозу жизни американского народа», — говорится в материале издания. Отмечается, что он представит импичмент на заседании Палаты представителей. Остина госпитализировали вечером 1 января. У него выявили осложнения после медицинской процедуры, которая ранее прошла в плановом режиме. Издание Politico сообщило, что Пентагон три дня не сообщал президенту США Джо Байдену и высшим должностным лицам о госпитализации Остина, передает деловое издание «Взгляд». Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али заявил, что главе Пентагона могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете. А республиканец от штата Небраска Дон Бэкон отметил, что Россия и Китай предупреждает о ядерных атаках новейшим оружием быстрее, чем США рассказали о болезни Остина.