07 января 2024

В Конгрессе США вспомнили Россию и Китай после исчезновения главы Пентагона

Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие информации о болезни Остина
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие информации о болезни Остина (на фото) Фото:

Россия и Китай предупреждает о ядерных атаках новейшим оружием быстрее, чем США рассказали о болезни главы Пентагона Ллойда Остина. Такое мнение высказал республиканец от штата Небраска Дон Бэкон, назвав провалом сокрытие болезни министра.

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — написал конгрессмен в соцсети X. Он обвинил руководство США в провале после того, как они лишь спустя три дня узнали о болезни Ллойда Остина.

Тайная госпитализация Ллойда Остина вызвала потрясение в администрации Белого дома. О ней не знал даже госсекретарь США Энтони Блинкен. В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США считают, что глава Минобороны Ллойд Остин обязан объяснить, почему Пентагон не сообщил своевременно о его госпитализации.

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Россия и Китай предупреждает о ядерных атаках новейшим оружием быстрее, чем США рассказали о болезни главы Пентагона Ллойда Остина. Такое мнение высказал республиканец от штата Небраска Дон Бэкон, назвав провалом сокрытие болезни министра. «Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — написал конгрессмен в соцсети X. Он обвинил руководство США в провале после того, как они лишь спустя три дня узнали о болезни Ллойда Остина. Тайная госпитализация Ллойда Остина вызвала потрясение в администрации Белого дома. О ней не знал даже госсекретарь США Энтони Блинкен. В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США считают, что глава Минобороны Ллойд Остин обязан объяснить, почему Пентагон не сообщил своевременно о его госпитализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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