В Конгрессе США вспомнили Россию и Китай после исчезновения главы Пентагона

Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие информации о болезни Остина

08 января 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие информации о болезни Остина (на фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Россия и Китай предупреждает о ядерных атаках новейшим оружием быстрее, чем США рассказали о болезни главы Пентагона Ллойда Остина. Такое мнение высказал республиканец от штата Небраска Дон Бэкон, назвав провалом сокрытие болезни министра. «Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — написал конгрессмен в соцсети X. Он обвинил руководство США в провале после того, как они лишь спустя три дня узнали о болезни Ллойда Остина. Тайная госпитализация Ллойда Остина вызвала потрясение в администрации Белого дома. О ней не знал даже госсекретарь США Энтони Блинкен. В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США считают, что глава Минобороны Ллойд Остин обязан объяснить, почему Пентагон не сообщил своевременно о его госпитализации.

Россия и Китай предупреждает о ядерных атаках новейшим оружием быстрее, чем США рассказали о болезни главы Пентагона Ллойда Остина. Такое мнение высказал республиканец от штата Небраска Дон Бэкон, назвав провалом сокрытие болезни министра. «Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — написал конгрессмен в соцсети X. Он обвинил руководство США в провале после того, как они лишь спустя три дня узнали о болезни Ллойда Остина. Тайная госпитализация Ллойда Остина вызвала потрясение в администрации Белого дома. О ней не знал даже госсекретарь США Энтони Блинкен. В комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США считают, что глава Минобороны Ллойд Остин обязан объяснить, почему Пентагон не сообщил своевременно о его госпитализации.