08 января 2024

С бывшего свердловского мэра взыскивают 20 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, духовой шкаф, булки, пирожки, хлебокомбинат, приготовление хлеба, печь, выпекание, производство продуктов питания
Александр Чепчугов — основной акционер Туринского хлебокомбината, который пытался получить «Режхлеб» Фото:

Представители Туринского хлебокомбината (Свердловская область) подали иск к бывшему мэру Режа Александру Чепчугову, который также является основным акционером предприятия (63%). С него хотят взыскать 20,3 млн рублей — сумма, в которую оценивается основное производственное здание предприятия, которое пытался получить конкурент — «Режхлеб». Также истцы просят принят обеспечительные меры по отношению к Чепчугову. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда.

«Процессуальные истцы […] в интересах ПАО „Туринский хлебокомбинат“ обратились с иском к Чепчугову Александру Геннадьевичу с требованием о взыскании убытков в размере 20,3 млн рублей. Одновременно заявили ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета […] совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ответчику», — следует из материалов дела.

В принятии обеспечительных мер суд отказал, рассмотрение иска по сути назначено на 12 января. Согласно данным сервиса СБИС, директором предприятия является Ольга Леонтьева — по совместительству генеральный директор Режевского хлебокомбината. С ним у Туринского хлебокомбината был судебный спор из-за долгов, закончившийся мировым соглашением. По нему, Туринский хлебокомбинат отдал в качестве отступной производственное здание стоимостью 20 млн рублей. Чепчугов оспорил эту сделку. Якобы «Режхлеб» не согласовал ее с ним, как с основным акционером приобретаемого актива. В ноябре 2023 года суд требования Чепчугова удовлетворил и вернул ему здание.

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Представители Туринского хлебокомбината (Свердловская область) подали иск к бывшему мэру Режа Александру Чепчугову, который также является основным акционером предприятия (63%). С него хотят взыскать 20,3 млн рублей — сумма, в которую оценивается основное производственное здание предприятия, которое пытался получить конкурент — «Режхлеб». Также истцы просят принят обеспечительные меры по отношению к Чепчугову. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда. «Процессуальные истцы […] в интересах ПАО „Туринский хлебокомбинат“ обратились с иском к Чепчугову Александру Геннадьевичу с требованием о взыскании убытков в размере 20,3 млн рублей. Одновременно заявили ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета […] совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ответчику», — следует из материалов дела. В принятии обеспечительных мер суд отказал, рассмотрение иска по сути назначено на 12 января. Согласно данным сервиса СБИС, директором предприятия является Ольга Леонтьева — по совместительству генеральный директор Режевского хлебокомбината. С ним у Туринского хлебокомбината был судебный спор из-за долгов, закончившийся мировым соглашением. По нему, Туринский хлебокомбинат отдал в качестве отступной производственное здание стоимостью 20 млн рублей. Чепчугов оспорил эту сделку. Якобы «Режхлеб» не согласовал ее с ним, как с основным акционером приобретаемого актива. В ноябре 2023 года суд требования Чепчугова удовлетворил и вернул ему здание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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