Песков объяснил, для чего РФ продолжает СВО

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, чтобы минимизировать опасность обстрелов киевского режима по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность минимизировать и полностью от нее избавиться», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что СВО продолжается именно для того, чтобы минимизировать опасность обстрелов ВСУ по гражданским объектам.
ВСУ атаковали Белгород и ближайшие населенные пункты 30 декабря 2023 года. Количество погибших насчитывается более 20 человек. В новогодние праздники атаки на город продолжились.
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