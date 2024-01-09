Песков объяснил, для чего РФ продолжает СВО

Песков: СВО продолжается, чтобы уменьшить опасность обстрелов Киева по городам
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Российские военные сделают все, чтобы минимизировать опасность обстрелов, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, чтобы минимизировать опасность обстрелов киевского режима по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность минимизировать и полностью от нее избавиться», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что СВО продолжается именно для того, чтобы минимизировать опасность обстрелов ВСУ по гражданским объектам.

ВСУ атаковали Белгород и ближайшие населенные пункты 30 декабря 2023 года. Количество погибших насчитывается более 20 человек. В новогодние праздники атаки на город продолжились.

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Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, чтобы минимизировать опасность обстрелов киевского режима по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность минимизировать и полностью от нее избавиться», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что СВО продолжается именно для того, чтобы минимизировать опасность обстрелов ВСУ по гражданским объектам. ВСУ атаковали Белгород и ближайшие населенные пункты 30 декабря 2023 года. Количество погибших насчитывается более 20 человек. В новогодние праздники атаки на город продолжились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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