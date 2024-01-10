Губернатор ХМАО потребовала сдвинуть сроки ввода жилья, чтобы не допустить срыва

Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала сдвинуть сроки ввода жилья, чтобы не допустить срыва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала новые установки мэрам, не выполнившим план по вводу объектов в 2023 году. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что все плановые объекты должны быть сданы в ноябре 2024, а не в конце года, как это было раньше.

«Все плановые объекты должны быть сданы в ноябре 2024 года. Все сверхплановые — до конца года», — сообщает инсайдер.

По словам источника, это касается, в первую очередь, жилья. В департаменте внутренней политики информацию не подтвердили, но и не опровергли, уточнив, что у каждого объекта есть свои сроки ввода в эксплуатацию.

Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Сургутского района Виталий Шаров получил выговор из-за срыва сроков сдачи жилья в эксплуатацию. Его подчиненный, директор городского депстроя Александр Коновалов, потерял пост.