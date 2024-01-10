Губернатор ХМАО дала новые установки мэрам, сорвавшим сроки ввода жилья. Инсайд

Губернатор ХМАО потребовала сдвинуть сроки ввода жилья, чтобы не допустить срыва
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала сдвинуть сроки ввода жилья, чтобы не допустить срыва Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала новые установки мэрам, не выполнившим план по вводу объектов в 2023 году. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что все плановые объекты должны быть сданы в ноябре 2024, а не в конце года, как это было раньше.

«Все плановые объекты должны быть сданы в ноябре 2024 года. Все сверхплановые — до конца года», — сообщает инсайдер.

По словам источника, это касается, в первую очередь, жилья. В департаменте внутренней политики информацию не подтвердили, но и не опровергли, уточнив, что у каждого объекта есть свои сроки ввода в эксплуатацию.

Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Сургутского района Виталий Шаров получил выговор из-за срыва сроков сдачи жилья в эксплуатацию. Его подчиненный, директор городского депстроя Александр Коновалов, потерял пост.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала новые установки мэрам, не выполнившим план по вводу объектов в 2023 году. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что все плановые объекты должны быть сданы в ноябре 2024, а не в конце года, как это было раньше. «Все плановые объекты должны быть сданы в ноябре 2024 года. Все сверхплановые — до конца года», — сообщает инсайдер. По словам источника, это касается, в первую очередь, жилья. В департаменте внутренней политики информацию не подтвердили, но и не опровергли, уточнив, что у каждого объекта есть свои сроки ввода в эксплуатацию. Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Сургутского района Виталий Шаров получил выговор из-за срыва сроков сдачи жилья в эксплуатацию. Его подчиненный, директор городского депстроя Александр Коновалов, потерял пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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