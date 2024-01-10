В ДТП попали трамваи №10 и №13 (архивное фото)
В Екатеринбурге столкнулись трамваи №10 и №13. ДТП произошло на отрезке между двумя остановками, сообщили очевидцы происшествия.
«Авария произошла сегодня около девяти часов между остановками Кирова и Крылова. Трамвай №10 сзади въехал в трамвай №13. От удара у трамвая №10 разбилось лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Информации о пострадавших нет. В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что заявлений о ДТП в дежурную часть не поступало.
Два трамвая столкнулись в Екатеринбурге
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