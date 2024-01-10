10 января 2024

В Екатеринбурге столкнулись трамваи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, трамвай, мороз
В ДТП попали трамваи №10 и №13 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге столкнулись трамваи №10 и №13. ДТП произошло на отрезке между двумя остановками, сообщили очевидцы происшествия.

«Авария произошла сегодня около девяти часов между остановками Кирова и Крылова. Трамвай №10 сзади въехал в трамвай №13. От удара у трамвая №10 разбилось лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Информации о пострадавших нет. В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что заявлений о ДТП в дежурную часть не поступало.

Два трамвая столкнулись в Екатеринбурге
Два трамвая столкнулись в Екатеринбурге
Фото:

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В Екатеринбурге столкнулись трамваи №10 и №13. ДТП произошло на отрезке между двумя остановками, сообщили очевидцы происшествия. «Авария произошла сегодня около девяти часов между остановками Кирова и Крылова. Трамвай №10 сзади въехал в трамвай №13. От удара у трамвая №10 разбилось лобовое стекло», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Информации о пострадавших нет. В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что заявлений о ДТП в дежурную часть не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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