Свердловчанин выиграл миллион рублей, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей, но пока не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».
«Участник из Свердловской области выиграл в „Рапидо 2.0“ суперприз — 1 045 470 рублей. Он пока не обратился за выигрышем. Известно, что билет был куплен за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — объяснили представители компании.
Буквально накануне, 10 января, другой свердловчанин тоже стал обладателем лотерейного миллиона. Строитель Сергей К. заметил сообщение о выигрыше лишь спустя пять дней после тиража. Он признавался, что потратит деньги на покупку мебели и бытовой технику в свою новую квартиру.
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