Свердловчанин выиграл миллион рублей, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл 1 млн рублей в лотерее «Рапидо»

11 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Счастливец, возможно, пока не знает о своей победе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей, но пока не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «Участник из Свердловской области выиграл в „Рапидо 2.0“ суперприз — 1 045 470 рублей. Он пока не обратился за выигрышем. Известно, что билет был куплен за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — объяснили представители компании. Буквально накануне, 10 января, другой свердловчанин тоже стал обладателем лотерейного миллиона. Строитель Сергей К. заметил сообщение о выигрыше лишь спустя пять дней после тиража. Он признавался, что потратит деньги на покупку мебели и бытовой технику в свою новую квартиру.

Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей, но пока не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «Участник из Свердловской области выиграл в „Рапидо 2.0“ суперприз — 1 045 470 рублей. Он пока не обратился за выигрышем. Известно, что билет был куплен за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — объяснили представители компании. Буквально накануне, 10 января, другой свердловчанин тоже стал обладателем лотерейного миллиона. Строитель Сергей К. заметил сообщение о выигрыше лишь спустя пять дней после тиража. Он признавался, что потратит деньги на покупку мебели и бытовой технику в свою новую квартиру.