Свердловчанин выиграл миллион рублей, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл 1 млн рублей в лотерее «Рапидо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, луканин виктор
Счастливец, возможно, пока не знает о своей победе (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей, но пока не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».

«Участник из Свердловской области выиграл в „Рапидо 2.0“ суперприз — 1 045 470 рублей. Он пока не обратился за выигрышем. Известно, что билет был куплен за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — объяснили представители компании.

Буквально накануне, 10 января, другой свердловчанин тоже стал обладателем лотерейного миллиона. Строитель Сергей К. заметил сообщение о выигрыше лишь спустя пять дней после тиража. Он признавался, что потратит деньги на покупку мебели и бытовой технику в свою новую квартиру.

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Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей, но пока не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «Участник из Свердловской области выиграл в „Рапидо 2.0“ суперприз — 1 045 470 рублей. Он пока не обратился за выигрышем. Известно, что билет был куплен за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — объяснили представители компании. Буквально накануне, 10 января, другой свердловчанин тоже стал обладателем лотерейного миллиона. Строитель Сергей К. заметил сообщение о выигрыше лишь спустя пять дней после тиража. Он признавался, что потратит деньги на покупку мебели и бытовой технику в свою новую квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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