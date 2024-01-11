Создатели Уральской биеннале получили деньги от миллиардера Потанина

Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», который запускал такие проекты, как Уральская индустриальная биеннале современного искусства, «МЖК-1980» и «Ночь заводов», получил грант почти в 3 млн рублей от фонда российского миллиардера Владимира Потанина (владелец «Норильского никеля», 2 место в списке Forbes). Информация об этом появилась на сайте организации.
«На конкурс команда подала проект „Индустриальность и культура“, который позволил исследовать практики взаимодействия культуры и промышленности. В 2019—2020 годах в рамках проекта прошел масштабный форум „Почему мы не верим в креативную экономику“, был сформирован архив кейсов ревитализации индустриальных объектов в России и за рубежом, прошла образовательная программа по активации уральских индустриальных пространств и состоялась онлайн-акция „Ночь заводов“», — пояснила команда центра в своем telegram-канале. Благодаря выделенным деньгам «ЗА АРТ» сможет продолжить эту работу и актуализировать базу кейсов.
Также финансовую поддержку получили Нижнетагильский музей изобразительных искусств (2,4 млн рублей) и Уральский федеральный университет (3 млн рублей). Гранты направили на поддержку проектов, которые дали импульс для развития новых долгосрочных программ и повлияли на развитие сектора в целом.
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