Зюганов рассказал, с каким лозунгом на выборы президента идет кандидат от КПРФ

Зюганов: Харитонов идет на выборы под лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит»

11 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

КПРФ идет на выборы президента РФ под лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит», заявил Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом — «Поиграли в капитализм и хватит». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он добавил, что данный лозунг приобретает особую актуальность в свете сноса Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ) в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, на его месте планируется строительство элитного жилого комплекса, что вызвало возмущение коммунистов и защитников исторической архитектуры. Они выразили свое противление через депутатские запросы, открытые письма к музыкальным группам и проведение пикетов. Даже удалось провести рок-концерт в защиту ЛДМ. Однако, несмотря на широкий общественный резонанс, чиновники остались неподвижными, что, по словам Зюганова, является истинным лицом капитализма. 9 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата от КПРФ на выборах президента России. Об этом сам Харитонов заявил на заседании ЦИК РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом политике.

Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом — «Поиграли в капитализм и хватит». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он добавил, что данный лозунг приобретает особую актуальность в свете сноса Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ) в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, на его месте планируется строительство элитного жилого комплекса, что вызвало возмущение коммунистов и защитников исторической архитектуры. Они выразили свое противление через депутатские запросы, открытые письма к музыкальным группам и проведение пикетов. Даже удалось провести рок-концерт в защиту ЛДМ. Однако, несмотря на широкий общественный резонанс, чиновники остались неподвижными, что, по словам Зюганова, является истинным лицом капитализма. 9 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата от КПРФ на выборах президента России. Об этом сам Харитонов заявил на заседании ЦИК РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом политике.