Зюганов рассказал, с каким лозунгом на выборы президента идет кандидат от КПРФ

Зюганов: Харитонов идет на выборы под лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
КПРФ идет на выборы президента РФ под лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит», заявил Геннадий Зюганов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом — «Поиграли в капитализм и хватит». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он добавил, что данный лозунг приобретает особую актуальность в свете сноса Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ) в Санкт-Петербурге.

По информации СМИ, на его месте планируется строительство элитного жилого комплекса, что вызвало возмущение коммунистов и защитников исторической архитектуры. Они выразили свое противление через депутатские запросы, открытые письма к музыкальным группам и проведение пикетов. Даже удалось провести рок-концерт в защиту ЛДМ. Однако, несмотря на широкий общественный резонанс, чиновники остались неподвижными, что, по словам Зюганова, является истинным лицом капитализма.

9 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата от КПРФ на выборах президента России. Об этом сам Харитонов заявил на заседании ЦИК РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом политике.

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Кандидат от КПРФ в президенты РФ Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом — «Поиграли в капитализм и хватит». Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Николай Харитонов идет на выборы с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он добавил, что данный лозунг приобретает особую актуальность в свете сноса Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ) в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, на его месте планируется строительство элитного жилого комплекса, что вызвало возмущение коммунистов и защитников исторической архитектуры. Они выразили свое противление через депутатские запросы, открытые письма к музыкальным группам и проведение пикетов. Даже удалось провести рок-концерт в защиту ЛДМ. Однако, несмотря на широкий общественный резонанс, чиновники остались неподвижными, что, по словам Зюганова, является истинным лицом капитализма. 9 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата от КПРФ на выборах президента России. Об этом сам Харитонов заявил на заседании ЦИК РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом политике.
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