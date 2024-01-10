ЦИК зарегистрировал кандидата в президенты от КПРФ: что известно о Николае Харитонове

ЦИК утвердил кандидата в президенты от КПРФ Харитонова

Николай Харитонов в 2004 году на президентских выборах занял второе место Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 9 января зарегистрировала депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ от партии КПРФ. Об этом он сам заявил на заседании ЦИК РФ. Чем известен претендент на пост главы государства — читайте в материале URA.RU.

Биография политика

Харитонов родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Образование он получил в Новосибирском сельскохозяйственном институте, а в 1995 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ (РАНХиГС). Также он является кандидатом экономических наук.

Политическая карьера

В 1990 году Харитонов стал народным депутатом РСФСР. В 1993 году он участвовал в создании Аграрной партии России (АПР). В Госдуме I созыва (1994-1996) был депутатом от Барабинского одномандатного округа Новосибирской области. В мае 2000 года пленум центрального совета АПР прекратил членство депутата в руководящих органах партии.

В 2003 году Харитонова избрали депутатом Госдумы IV созыва от Барабинского округа по списку от КПРФ. Его выдвинули кандидатом в президенты РФ. В 2004 году на выборах он занял второе место. Он набрал 9,5 миллиона голосов.

В июле 2007 года Харитонов покинул АПР. С 2008 года и по настоящее время он является членом Президиума ЦК КПРФ. На съезде коммунистов 23 декабря 2023 года он был выдвинут кандидатом на выборы президента РФ. Харитонов подал документы в ЦИК 27 декабря. Его кандидатуру утвердили 9 января.

Личная жизнь

Харитонов женат. У него есть четыре дочери. В числе хобби Харитонова пресса называла охоту и увлечение спортом.