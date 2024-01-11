В Екатеринбурге на неопределенный срок закрывают ресторан Cibo

12 января 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Заведение закроет свои двери на неопределенный срок Фото: Анна Майорова © URA.RU Спустя семь лет работы в Екатеринбурге закрывается ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных. Это второй проект бизнесменов за последний год, который прекратил свое существование. «Сегодня мы хотим, чтобы вы узнали первыми от нас, что с понедельника ресторан закрывает свои двери на неопределенный срок. Но мы не закрываемся полностью и расскажем о том, как будет работать ресторан уже совсем скоро», — сообщает команда заведения в соцсетях. В 2023 году братья Борисихины закрыли еще один свой проект — ресторан Grain в ЖК «Макаровский». На его месте планировал появиться Engels Валентина Кузякина, но по итогу запустили заведение для детей — «Маша и Медведь».

Спустя семь лет работы в Екатеринбурге закрывается ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных. Это второй проект бизнесменов за последний год, который прекратил свое существование. «Сегодня мы хотим, чтобы вы узнали первыми от нас, что с понедельника ресторан закрывает свои двери на неопределенный срок. Но мы не закрываемся полностью и расскажем о том, как будет работать ресторан уже совсем скоро», — сообщает команда заведения в соцсетях. В 2023 году братья Борисихины закрыли еще один свой проект — ресторан Grain в ЖК «Макаровский». На его месте планировал появиться Engels Валентина Кузякина, но по итогу запустили заведение для детей — «Маша и Медведь».