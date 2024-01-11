11 января 2024

В Екатеринбурге на неопределенный срок закрывают ресторан Cibo

© Служба новостей «URA.RU»
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Итальянский ресторан Cibo (Чибо). Екатеринбург, интерьер, ресторан cibo, ресторан чибо
Заведение закроет свои двери на неопределенный срок Фото:

Спустя семь лет работы в Екатеринбурге закрывается ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных. Это второй проект бизнесменов за последний год, который прекратил свое существование.

«Сегодня мы хотим, чтобы вы узнали первыми от нас, что с понедельника ресторан закрывает свои двери на неопределенный срок. Но мы не закрываемся полностью и расскажем о том, как будет работать ресторан уже совсем скоро», — сообщает команда заведения в соцсетях.

В 2023 году братья Борисихины закрыли еще один свой проект — ресторан Grain в ЖК «Макаровский». На его месте планировал появиться Engels Валентина Кузякина, но по итогу запустили заведение для детей — «Маша и Медведь».

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Спустя семь лет работы в Екатеринбурге закрывается ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных. Это второй проект бизнесменов за последний год, который прекратил свое существование. «Сегодня мы хотим, чтобы вы узнали первыми от нас, что с понедельника ресторан закрывает свои двери на неопределенный срок. Но мы не закрываемся полностью и расскажем о том, как будет работать ресторан уже совсем скоро», — сообщает команда заведения в соцсетях. В 2023 году братья Борисихины закрыли еще один свой проект — ресторан Grain в ЖК «Макаровский». На его месте планировал появиться Engels Валентина Кузякина, но по итогу запустили заведение для детей — «Маша и Медведь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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