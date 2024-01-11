Мизулина обратила внимание на замерзающую пермскую школу

Глава Лиги безопасности интеренета Екатерина Мизулина обратила внимание на ситуацию в школе №7 Перми. В своем аккаунте в Telegram Мизулина разместила скрины нескольких обращений к ней по поводу низкой температуры в образовательном учреждении. В одном из них идет речь о «невозможном холоде» в пермской школе.
«Продолжаю получать сообщения о проблемах с отоплением в школах», — написала Мизулина. В обращении, которое получила Мизулина сказано, утверждается, что в школе №7 Перми настолько холодно, что дети вынуждены посещать занятия в верхней одежде. «В МАОУ СОШ №7 невозможный холод. До новогодних каникул был опечатан даже один кабинет. Но, придя в школу, мы думали, что ситуация изменилась, а в итоге так же холодно. Дети мерзнут, ходят в шубах. В коридорах и туалете вообще не выносимый холод», — написал автор обращения.
URA.RU рассказывало, что из-за отсутствия отопления пермская школа «Мастерград» была вынуждена перевести учащихся на дистанционное обучение. В Соликамске сразу несколько школ сократили уроки. Причиной стала низкая температура в образовательных учреждениях.
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