Пермский депутат Медведев решил пойти в полицию после скандального поста об СВО

Депутат гордумы Перми Сергей Медведев после скандального поста в Сети решил не дожидаться реакции правоохранительных органов и сам пойти в полицию. Об этом народный избранник рассказал URA.RU.
«Я не считаю, что что-то нарушил. Я и сам хотел сходить в полицию, прояснить для себя что происходит, но сегодня пятница, укороченный день, поэтому я не пошел», — пояснил Медведев URA.RU. 11 января в Сети появился скрин опубликованного Медведевым в соцсети «ВКонтакте» поста. В нем депутат выступил с резкой критикой спецоперации.
После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо. В нем они попросили политическую партию прокомментировать пост пермского депутата. В центральном комитете компартии поручили руководителю пермского крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его статуса депутата.
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