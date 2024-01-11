11 января 2024

Пермский депутат Медведев решил пойти в полицию после скандального поста об СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, дежурная часть, отдел полиции ленинского района, отдел полиции №5
Сергей Медведев решил узнать, проводится ли в отношении него какая-то проверка полицией Фото:

Депутат гордумы Перми Сергей Медведев после скандального поста в Сети решил не дожидаться реакции правоохранительных органов и сам пойти в полицию. Об этом народный избранник рассказал URA.RU.

«Я не считаю, что что-то нарушил. Я и сам хотел сходить в полицию, прояснить для себя что происходит, но сегодня пятница, укороченный день, поэтому я не пошел», — пояснил Медведев URA.RU. 11 января в Сети появился скрин опубликованного Медведевым в соцсети «ВКонтакте» поста. В нем депутат выступил с резкой критикой спецоперации.

После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо. В нем они попросили политическую партию прокомментировать пост пермского депутата. В центральном комитете компартии поручили руководителю пермского крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его статуса депутата.

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Депутат гордумы Перми Сергей Медведев после скандального поста в Сети решил не дожидаться реакции правоохранительных органов и сам пойти в полицию. Об этом народный избранник рассказал URA.RU. «Я не считаю, что что-то нарушил. Я и сам хотел сходить в полицию, прояснить для себя что происходит, но сегодня пятница, укороченный день, поэтому я не пошел», — пояснил Медведев URA.RU. 11 января в Сети появился скрин опубликованного Медведевым в соцсети «ВКонтакте» поста. В нем депутат выступил с резкой критикой спецоперации. После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо. В нем они попросили политическую партию прокомментировать пост пермского депутата. В центральном комитете компартии поручили руководителю пермского крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его статуса депутата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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