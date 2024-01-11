Политика Пермский депутат Медведев решил пойти в полицию после скандального поста об СВО 12 января 2024 в 19:57 Размер текста - 17 + Сергей Медведев решил узнать, проводится ли в отношении него какая-то проверка полицией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Перми Сергей Медведев после скандального поста в Сети решил не дожидаться реакции правоохранительных органов и сам пойти в полицию. Об этом народный избранник рассказал URA.RU. «Я не считаю, что что-то нарушил. Я и сам хотел сходить в полицию, прояснить для себя что происходит, но сегодня пятница, укороченный день, поэтому я не пошел», — пояснил Медведев URA.RU. 11 января в Сети появился скрин опубликованного Медведевым в соцсети «ВКонтакте» поста. В нем депутат выступил с резкой критикой спецоперации. После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо. В нем они попросили политическую партию прокомментировать пост пермского депутата. В центральном комитете компартии поручили руководителю пермского крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его статуса депутата. Депутат гордумы Перми Сергей Медведев после скандального поста в Сети решил не дожидаться реакции правоохранительных органов и сам пойти в полицию. Об этом народный избранник рассказал URA.RU. «Я не считаю, что что-то нарушил. Я и сам хотел сходить в полицию, прояснить для себя что происходит, но сегодня пятница, укороченный день, поэтому я не пошел», — пояснил Медведев URA.RU. 11 января в Сети появился скрин опубликованного Медведевым в соцсети «ВКонтакте» поста. В нем депутат выступил с резкой критикой спецоперации. После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо. В нем они попросили политическую партию прокомментировать пост пермского депутата. В центральном комитете компартии поручили руководителю пермского крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его статуса депутата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям