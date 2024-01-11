Как пермского депутата Медведева могут лишить мандата

Пермский депутат Медведев может лишиться мандата по решению суда

12 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Место Сергея Медведева в гордуме Перми может стать вакантным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутата гордумы Перми от КПРФ Сергея Медведева, публично раскритиковавшего спецоперацию, могут досрочно лишить мандата по решению суда. Об этом говорится в уставе города. Корреспондент URA.RU ознакомился с документом, который размещен в открытом доступе. «В соответствии с федеральным законодательством полномочия депутата думы [Перми] прекращаются досрочно в случае: смерти; отставки по собственному желанию; признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — говорится в уставе. Среди других причин, по которым народный избранник утратит статус депутата, указаны его призыв на военную служу либо выезд за пределы страны. Именно такую возможность рассматривает Медведев после скандального поста, размещенного на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 31 декабря он опубликовал запись, в которой осудил СВО, однако известно об этом стало лишь 11 января, когда скрин записи появился в Сети. Свой поступок он объяснил тем, что ему «сломали жизнь». После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост депутата. Реакция федеральных соратников Медведева последовала незамедлительно. Первый зампред ЦК КПРФ РФ, депутат Госдумы Юрий Афонин дал поручение руководителю пермского крайкома партии Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его депутатского статуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата гордумы Перми от КПРФ Сергея Медведева, публично раскритиковавшего спецоперацию, могут досрочно лишить мандата по решению суда. Об этом говорится в уставе города. Корреспондент URA.RU ознакомился с документом, который размещен в открытом доступе. «В соответствии с федеральным законодательством полномочия депутата думы [Перми] прекращаются досрочно в случае: смерти; отставки по собственному желанию; признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — говорится в уставе. Среди других причин, по которым народный избранник утратит статус депутата, указаны его призыв на военную служу либо выезд за пределы страны. Именно такую возможность рассматривает Медведев после скандального поста, размещенного на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 31 декабря он опубликовал запись, в которой осудил СВО, однако известно об этом стало лишь 11 января, когда скрин записи появился в Сети. Свой поступок он объяснил тем, что ему «сломали жизнь». После этого пермская городская дума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост депутата. Реакция федеральных соратников Медведева последовала незамедлительно. Первый зампред ЦК КПРФ РФ, депутат Госдумы Юрий Афонин дал поручение руководителю пермского крайкома партии Ксении Айтаковой убрать Медведева из партии и лишить его депутатского статуса.