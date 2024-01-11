Чем известен пермский депутат Медведев, критикующий президента

Митинговал у стен Кремля, объявлял голодовку, боролся с директором лицея, пачкал обувь

12 января 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Депутата Сергея Медведева хотят исключить из партии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Центральное руководство КПРФ потребовало исключить из партии депутата Пермской городской думы Сергея Медведева. Сам он опасается визита спецслужб после поста с критикой СВО и президента страны. Чем известен попавший в опалу коммунист — в материале URA.RU. Общая информация Родился 16 марта 1971 года в Перми. В 1989 году был призван для прохождения срочной службы в вооруженных силах. После служил по контракту. Принимал участие в боевых действиях, награжден медалью «За отвагу». Один из организаторов общественного движения «Родительский блок». Член КПРФ. Женат. Двое детей. Пикет у стен Кремля и голодовка В 2020-м году Сергей Медведев, еще не будучи депутатом попал во внимание, в том числе федеральных СМИ. Мужчина вышел на пикет у стен Кремля. Медведев утверждал, что на его сына началась травля, так как семья отказалась делать взносы в попечительский совет лицея №9, который возглавляет действующий депутат гордумы Ирина Горбунова. Директора лицея отстраняли от должности на время проверки, которая не подтвердила факта поборов. Горбунова вернулась к исполнению обязанностей директора. Несколько месяцев спустя Сергей Медведев объявил голодовку с целью привлечь внимание правоохранительных органов к проблеме поборов в элитном учебном заведении. Мужчина заявил, что за время голодовки потерял около 15 килограммов. Выборы в Пермскую думу Сергей Медведев вступил в КПРФ и решил стать депутатом. Во время предвыборной компании кандидат утверждал, что подвергается нападкам конкурентов по политической борьбе. Он сообщал, что неизвестные проткнули колеса его автомобиля, а за несколько месяцев до этого машину предположительно обстреливали. Депутатская деятельность Сергей Медведев в 2021 году по партийному списку КПРФ был избран депутатом Пермской городской Думы VII созыва, где стал коллегой своего давнего оппонента — директора лицея №9 Ирины Горбуновой. Новоизбранный депутат отметился тем, что критиковал пермский общественный транспорт за то, что автобусы, на которых он ездит, не соблюдают расписание, а в салонах грязно. Стоит отметить, что Медведев принимал участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для пермяков, участвующих в СВО. Ранее URA.RU сообщало, что опального депутата требуют исключить из партии. Сам он ждет визита ФСБ и собирается покинуть страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральное руководство КПРФ потребовало исключить из партии депутата Пермской городской думы Сергея Медведева. Сам он опасается визита спецслужб после поста с критикой СВО и президента страны. Чем известен попавший в опалу коммунист — в материале URA.RU. Родился 16 марта 1971 года в Перми. В 1989 году был призван для прохождения срочной службы в вооруженных силах. После служил по контракту. Принимал участие в боевых действиях, награжден медалью «За отвагу». Один из организаторов общественного движения «Родительский блок». Член КПРФ. Женат. Двое детей. В 2020-м году Сергей Медведев, еще не будучи депутатом попал во внимание, в том числе федеральных СМИ. Мужчина вышел на пикет у стен Кремля. Медведев утверждал, что на его сына началась травля, так как семья отказалась делать взносы в попечительский совет лицея №9, который возглавляет действующий депутат гордумы Ирина Горбунова. Директора лицея отстраняли от должности на время проверки, которая не подтвердила факта поборов. Горбунова вернулась к исполнению обязанностей директора. Несколько месяцев спустя Сергей Медведев объявил голодовку с целью привлечь внимание правоохранительных органов к проблеме поборов в элитном учебном заведении. Мужчина заявил, что за время голодовки потерял около 15 килограммов. Сергей Медведев вступил в КПРФ и решил стать депутатом. Во время предвыборной компании кандидат утверждал, что подвергается нападкам конкурентов по политической борьбе. Он сообщал, что неизвестные проткнули колеса его автомобиля, а за несколько месяцев до этого машину предположительно обстреливали. Сергей Медведев в 2021 году по партийному списку КПРФ был избран депутатом Пермской городской Думы VII созыва, где стал коллегой своего давнего оппонента — директора лицея №9 Ирины Горбуновой. Новоизбранный депутат отметился тем, что критиковал пермский общественный транспорт за то, что автобусы, на которых он ездит, не соблюдают расписание, а в салонах грязно. Стоит отметить, что Медведев принимал участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для пермяков, участвующих в СВО. Ранее URA.RU сообщало, что опального депутата требуют исключить из партии. Сам он ждет визита ФСБ и собирается покинуть страну.