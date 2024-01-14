Зеленский назвал залог победы Украины

Зеленский: залогом победы Украины является вера граждан в свои силы и страну

15 января 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Вера украинских граждан в свои силы является залогом победы Украины, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вера в свои силы и в Украину является определяющим фактором победы страны в конфликте. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. «Вера в свои силы и в Украину — залог победы Украины», — передает слова Зеленского издание «Украинская правда». Он выразил уверенность в том, что Украина может объединить весь мир. Зеленский поделился, что ощущал оптимизм на протяжении первых двух недель нового года, так как удалось договориться о пакетах помощи со странами Запада. Это дает надежду на увеличение производства дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил он. Процесс направлен на обеспечение безопасности и защиты Украины, заключил Зеленский. Отставной британский полковник Ричард Кемп заявил, что Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Кемп отметил, что у президента Украины отсутствует четкая стратегия для достижения положительных результатов. Кроме того, многие люди на Украине после неудачного контрнаступления все больше говорят о необходимости заключения мирного соглашения.

Вера в свои силы и в Украину является определяющим фактором победы страны в конфликте. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. «Вера в свои силы и в Украину — залог победы Украины», — передает слова Зеленского издание «Украинская правда». Он выразил уверенность в том, что Украина может объединить весь мир. Зеленский поделился, что ощущал оптимизм на протяжении первых двух недель нового года, так как удалось договориться о пакетах помощи со странами Запада. Это дает надежду на увеличение производства дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил он. Процесс направлен на обеспечение безопасности и защиты Украины, заключил Зеленский. Отставной британский полковник Ричард Кемп заявил, что Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Кемп отметил, что у президента Украины отсутствует четкая стратегия для достижения положительных результатов. Кроме того, многие люди на Украине после неудачного контрнаступления все больше говорят о необходимости заключения мирного соглашения.