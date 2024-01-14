14 января 2024

Зеленский назвал залог победы Украины

Зеленский: залогом победы Украины является вера граждан в свои силы и страну
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Вера украинских граждан в свои силы является залогом победы Украины, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Вера в свои силы и в Украину является определяющим фактором победы страны в конфликте. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Вера в свои силы и в Украину — залог победы Украины», — передает слова Зеленского издание «Украинская правда». Он выразил уверенность в том, что Украина может объединить весь мир.

Зеленский поделился, что ощущал оптимизм на протяжении первых двух недель нового года, так как удалось договориться о пакетах помощи со странами Запада. Это дает надежду на увеличение производства дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил он. Процесс направлен на обеспечение безопасности и защиты Украины, заключил Зеленский.

Отставной британский полковник Ричард Кемп заявил, что Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Кемп отметил, что у президента Украины отсутствует четкая стратегия для достижения положительных результатов. Кроме того, многие люди на Украине после неудачного контрнаступления все больше говорят о необходимости заключения мирного соглашения.

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Вера в свои силы и в Украину является определяющим фактором победы страны в конфликте. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. «Вера в свои силы и в Украину — залог победы Украины», — передает слова Зеленского издание «Украинская правда». Он выразил уверенность в том, что Украина может объединить весь мир. Зеленский поделился, что ощущал оптимизм на протяжении первых двух недель нового года, так как удалось договориться о пакетах помощи со странами Запада. Это дает надежду на увеличение производства дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил он. Процесс направлен на обеспечение безопасности и защиты Украины, заключил Зеленский. Отставной британский полковник Ричард Кемп заявил, что Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Кемп отметил, что у президента Украины отсутствует четкая стратегия для достижения положительных результатов. Кроме того, многие люди на Украине после неудачного контрнаступления все больше говорят о необходимости заключения мирного соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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