14 января 2024

Пермский депутат Медведев покинул Россию после скандального поста про СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
О точном месте нахождения депутата неизвестно Фото:

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев выехал за пределы России. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники.

«Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев уже находится за пределами РФ. При этом он не стал говорить, в какую страну выехал», — пишет «Новый компаньон».

URA.RU связалось с Медведевым. Он сообщил, что не покидал Россию и сейчас находится в безопасном месте. «Собираюсь оставаться в статусе депутата. Если у думы есть какая-то официальная процедура, чтобы лишить меня статуса, пусть запускают, а так я не сложу полномочия», — рассказал Медведев корреспонденту агентства.

Ранее Медведев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором критиковал спецоперацию на Украине. Пермская гордума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Медведева. Позже депутата вызвали в крайком и попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Медведева исключили из КПРФ 11 января, а 13 января — из фракции в гордуме.

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Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев выехал за пределы России. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники. «Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев уже находится за пределами РФ. При этом он не стал говорить, в какую страну выехал», — пишет «Новый компаньон». URA.RU связалось с Медведевым. Он сообщил, что не покидал Россию и сейчас находится в безопасном месте. «Собираюсь оставаться в статусе депутата. Если у думы есть какая-то официальная процедура, чтобы лишить меня статуса, пусть запускают, а так я не сложу полномочия», — рассказал Медведев корреспонденту агентства. Ранее Медведев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором критиковал спецоперацию на Украине. Пермская гордума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Медведева. Позже депутата вызвали в крайком и попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Медведева исключили из КПРФ 11 января, а 13 января — из фракции в гордуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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