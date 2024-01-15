Четыре пермских школы перешли на «удаленку» из-за проблем с отоплением

16 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Пермские школы перевели на удаленный формат обучения (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Учеников школы №61 Перми переведут на удаленный формат обучения из-за работ на коммунальных сетях. Еще в трех школах ученики уже получают знания дистанционно. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Начальная школа №3 и №96. Здесь ребята учатся дистанционно из-за работ на коммунальных сетях. По этой же причине 17 января школа №61 перейдет на удаленный формат обучения, 18 января учебный процесс продолжится в обычном режиме», — отметил Соснин. Так же мэр отчитался, что после морозов выявились проблемы в некоторых образовательных учреждениях и теперь их устраняют. Так в школе №7 заменили детали в бойлере и провели корректировку автоматики. В школе №132 дети тоже на «удаленке», пока подрядчик настраивает автоматику отопительной системы. Такая же ситуация в начальной школе №3 и школе №96. В детском саду №268 администрация сада смогла привести температуру в норму своими силами.

Учеников школы №61 Перми переведут на удаленный формат обучения из-за работ на коммунальных сетях. Еще в трех школах ученики уже получают знания дистанционно. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Начальная школа №3 и №96. Здесь ребята учатся дистанционно из-за работ на коммунальных сетях. По этой же причине 17 января школа №61 перейдет на удаленный формат обучения, 18 января учебный процесс продолжится в обычном режиме», — отметил Соснин. Так же мэр отчитался, что после морозов выявились проблемы в некоторых образовательных учреждениях и теперь их устраняют. Так в школе №7 заменили детали в бойлере и провели корректировку автоматики. В школе №132 дети тоже на «удаленке», пока подрядчик настраивает автоматику отопительной системы. Такая же ситуация в начальной школе №3 и школе №96. В детском саду №268 администрация сада смогла привести температуру в норму своими силами.