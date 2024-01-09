09 января 2024

Пермяки пожаловались, что их дети учатся в школе без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, отопление, школа, батареи
По словам соликамцев, вчера школа практически не отапливалась Фото:

Жители Соликамска (Пермский край) жалуются на неработающую систему отопления в одной из местных школ. Свое недовольство они высказали в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«Почему нет информации про седьмую школу? Нет отопления, дети мерзнут. Вчера дети уже учились в чуть отапливаемой школе. Неужели за праздники не могли разобраться?» — говорится в telegram-канале.

Предположительно, речь идет о МАОУ СОШ № 7. Жители попросили местные власти поскорее разобраться с отоплением в учреждении. URA.RU отправило запрос в администрацию города.

Ранее URA.RU рассказывало об отключении тепла в десятках домов Соликамска во время декабрьских морозов. Местные жители просидели пять дней без отопления из-за прорыва сетей. После восстановления тепла инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, а губернатор Дмитрий Махонин отстранил от должности чиновника из городской администрации.

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Жители Соликамска (Пермский край) жалуются на неработающую систему отопления в одной из местных школ. Свое недовольство они высказали в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Почему нет информации про седьмую школу? Нет отопления, дети мерзнут. Вчера дети уже учились в чуть отапливаемой школе. Неужели за праздники не могли разобраться?» — говорится в telegram-канале. Предположительно, речь идет о МАОУ СОШ № 7. Жители попросили местные власти поскорее разобраться с отоплением в учреждении. URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ранее URA.RU рассказывало об отключении тепла в десятках домов Соликамска во время декабрьских морозов. Местные жители просидели пять дней без отопления из-за прорыва сетей. После восстановления тепла инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, а губернатор Дмитрий Махонин отстранил от должности чиновника из городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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