Пермяки пожаловались, что их дети учатся в школе без отопления

Жители Соликамска (Пермский край) жалуются на неработающую систему отопления в одной из местных школ. Свое недовольство они высказали в telegram-канале «Слуховой анализатор».
«Почему нет информации про седьмую школу? Нет отопления, дети мерзнут. Вчера дети уже учились в чуть отапливаемой школе. Неужели за праздники не могли разобраться?» — говорится в telegram-канале.
Предположительно, речь идет о МАОУ СОШ № 7. Жители попросили местные власти поскорее разобраться с отоплением в учреждении. URA.RU отправило запрос в администрацию города.
Ранее URA.RU рассказывало об отключении тепла в десятках домов Соликамска во время декабрьских морозов. Местные жители просидели пять дней без отопления из-за прорыва сетей. После восстановления тепла инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, а губернатор Дмитрий Махонин отстранил от должности чиновника из городской администрации.
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