Правительство РФ поддержало льготы для не родившихся детей ветеранов СВО

05 декабря 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

Жена погибшего участника СВО получит выплату на ребенка через несколько дней после его рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще не родившиеся дети погибших участников спецоперации на Украине смогут получат страховую выплату в размере более трех миллионов рублей. Об этом говорится в законопроекте, который поддержало Правительство РФ. «Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Сейчас размер страховых выплат в случае гибели участника СВО (контрактника, добровольца или мобилизованного) составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками», — пишут «Известия». В случае принятия закона жена погибшего участника СВО получит страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка, спустя несколько дней после его рождения. Закон предлагает установить особый порядок этих выплат, но детали в документе не указаны. Также в проекте закона говорится о детях, зачатых в браке, но в Правительстве РФ с таким условием не согласны. Семейный кодекс позволяет установить в судебном порядке отцовство. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. По его словам, данный вопрос необходимо поднять, но чтобы не было злоупотреблений. В целом нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин, отметил глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еще не родившиеся дети погибших участников спецоперации на Украине смогут получат страховую выплату в размере более трех миллионов рублей. Об этом говорится в законопроекте, который поддержало Правительство РФ. «Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Сейчас размер страховых выплат в случае гибели участника СВО (контрактника, добровольца или мобилизованного) составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками», — пишут «Известия». В случае принятия закона жена погибшего участника СВО получит страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка, спустя несколько дней после его рождения. Закон предлагает установить особый порядок этих выплат, но детали в документе не указаны. Также в проекте закона говорится о детях, зачатых в браке, но в Правительстве РФ с таким условием не согласны. Семейный кодекс позволяет установить в судебном порядке отцовство. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. По его словам, данный вопрос необходимо поднять, но чтобы не было злоупотреблений. В целом нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин, отметил глава государства.