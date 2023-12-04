04 декабря 2023

Правительство РФ поддержало льготы для не родившихся детей ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
Жена погибшего участника СВО получит выплату на ребенка через несколько дней после его рождения Фото:

Еще не родившиеся дети погибших участников спецоперации на Украине смогут получат страховую выплату в размере более трех миллионов рублей. Об этом говорится в законопроекте, который поддержало Правительство РФ.

«Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Сейчас размер страховых выплат в случае гибели участника СВО (контрактника, добровольца или мобилизованного) составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками», — пишут «Известия».

В случае принятия закона жена погибшего участника СВО получит страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка, спустя несколько дней после его рождения. Закон предлагает установить особый порядок этих выплат, но детали в документе не указаны. Также в проекте закона говорится о детях, зачатых в браке, но в Правительстве РФ с таким условием не согласны. Семейный кодекс позволяет установить в судебном порядке отцовство.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. По его словам, данный вопрос необходимо поднять, но чтобы не было злоупотреблений. В целом нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин, отметил глава государства.

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Еще не родившиеся дети погибших участников спецоперации на Украине смогут получат страховую выплату в размере более трех миллионов рублей. Об этом говорится в законопроекте, который поддержало Правительство РФ. «Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Сейчас размер страховых выплат в случае гибели участника СВО (контрактника, добровольца или мобилизованного) составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками», — пишут «Известия». В случае принятия закона жена погибшего участника СВО получит страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка, спустя несколько дней после его рождения. Закон предлагает установить особый порядок этих выплат, но детали в документе не указаны. Также в проекте закона говорится о детях, зачатых в браке, но в Правительстве РФ с таким условием не согласны. Семейный кодекс позволяет установить в судебном порядке отцовство. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. По его словам, данный вопрос необходимо поднять, но чтобы не было злоупотреблений. В целом нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин, отметил глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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