Путин обратился к православным россиянам

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным праздником Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте президента РФ.
«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. <…> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», —
Президент отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Путин призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности он выразил служащим церквей, которые помогают участникам СВО, а также жителям Донбасса и Новороссии.
Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, погибших в ходе СВО, об этом рассказывал «Царьград». Встреча проходила в подмосковной резиденции президента России. Путин побеседовал с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми, после чего пригласил их на праздничный ужин.
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