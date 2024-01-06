06 января 2024

Путин обратился к православным россиянам

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поздравил россиян с православным праздником Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным праздником Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте президента РФ.

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. <…> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в послании Владимира Путина.

Президент отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Путин призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности он выразил служащим церквей, которые помогают участникам СВО, а также жителям Донбасса и Новороссии.

Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, погибших в ходе СВО, об этом рассказывал «Царьград». Встреча проходила в подмосковной резиденции президента России. Путин побеседовал с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми, после чего пригласил их на праздничный ужин.

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным праздником Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте президента РФ. «Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. <…> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в послании Владимира Путина. Президент отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Путин призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности он выразил служащим церквей, которые помогают участникам СВО, а также жителям Донбасса и Новороссии. Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, погибших в ходе СВО, об этом рассказывал «Царьград». Встреча проходила в подмосковной резиденции президента России. Путин побеседовал с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми, после чего пригласил их на праздничный ужин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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