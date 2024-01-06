Путин обратился к православным россиянам

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

07 января 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Путин поздравил россиян с православным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным праздником Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте президента РФ. «Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. <…> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в послании Владимира Путина. Президент отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Путин призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности он выразил служащим церквей, которые помогают участникам СВО, а также жителям Донбасса и Новороссии. Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, погибших в ходе СВО, об этом рассказывал «Царьград». Встреча проходила в подмосковной резиденции президента России. Путин побеседовал с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми, после чего пригласил их на праздничный ужин.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным праздником Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте президента РФ. «Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. <…> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в послании Владимира Путина. Президент отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Путин призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности он выразил служащим церквей, которые помогают участникам СВО, а также жителям Донбасса и Новороссии. Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, погибших в ходе СВО, об этом рассказывал «Царьград». Встреча проходила в подмосковной резиденции президента России. Путин побеседовал с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми, после чего пригласил их на праздничный ужин.