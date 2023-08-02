Путин назвал основу боеспособности армии России

Путин обозначил основу боеспособности армии России

02 августа 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назвал семью основой боеспособности армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обеспечить социальную защиту семей, детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, потребовал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Это требование он адресовал чиновникам всех уровней власти. «Хочу обратиться к семьям тех военных, кто никогда лично не придет за высокими наградами. Хочу, чтобы это услышали все мои коллеги во всей стране. Это [семьи военных, семьи погибших] — наши семьи. Их дети — наши дети. И относиться к ним нужно именно так. И относиться таким образом не потому, что кто-то прописал или приказал, а по зову сердца», — потребовал Путин. Президент вручил Звезды Героев России вдовам российских бойцов — капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова. «Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — заявил Путин. Также Звезды Героев сегодня вручены Алексею Афанасьеву, Данияру Джартанову, Алексею Хименко, Сергею Пятину, Тимуру Курилкину, Олегу Ликонцеву, Иреку Магасумову, Жумагельды Нурахметову, Ивану Редкокашину, Сергею Рябову. «Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», — подчеркнул президент. Слова Путина, обращенные к чиновникам всех рангов, были адресованы также и самим бойцам, объяснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаилу Мизулину. По его мнению, гарантии социальной защиты семей, детей военных, участвующих в спецоперации, — это основа боеспособности российской армии. «Для бойцов важно понимать, что их семьи, их дети под защитой. Президент успокаивает их в этом. Дело в том, когда человек находится в критической ситуации, когда идет борьба жизни и смерти, он по-другому начинает ценить настоящее. А настоящее для каждого — это родители, жены, дети. О семье ты помнишь всегда, что бы ни происходило. Поэтому для Путина важно, чтобы семьям военнослужащих уделяли большое внимание. Потому что это — фундамент боеспособности российской армии», — сказал Мизулин. Новость по теме Винокур, получая орден, выразил восхищение физической формой Путина Накануне тему социальной поддержки семей участников СВО президент Путин поднимал на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Днем ранее об этом говорилось также в беседе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В весеннюю сессию парламент принят ряд законов, обеспечивающих социальные гарантии семьям бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обеспечить социальную защиту семей, детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, потребовал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Это требование он адресовал чиновникам всех уровней власти. «Хочу обратиться к семьям тех военных, кто никогда лично не придет за высокими наградами. Хочу, чтобы это услышали все мои коллеги во всей стране. Это [семьи военных, семьи погибших] — наши семьи. Их дети — наши дети. И относиться к ним нужно именно так. И относиться таким образом не потому, что кто-то прописал или приказал, а по зову сердца», — потребовал Путин. Президент вручил Звезды Героев России вдовам российских бойцов — капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова. «Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — заявил Путин. Также Звезды Героев сегодня вручены Алексею Афанасьеву, Данияру Джартанову, Алексею Хименко, Сергею Пятину, Тимуру Курилкину, Олегу Ликонцеву, Иреку Магасумову, Жумагельды Нурахметову, Ивану Редкокашину, Сергею Рябову. «Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», — подчеркнул президент. Слова Путина, обращенные к чиновникам всех рангов, были адресованы также и самим бойцам, объяснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаилу Мизулину. По его мнению, гарантии социальной защиты семей, детей военных, участвующих в спецоперации, — это основа боеспособности российской армии. «Для бойцов важно понимать, что их семьи, их дети под защитой. Президент успокаивает их в этом. Дело в том, когда человек находится в критической ситуации, когда идет борьба жизни и смерти, он по-другому начинает ценить настоящее. А настоящее для каждого — это родители, жены, дети. О семье ты помнишь всегда, что бы ни происходило. Поэтому для Путина важно, чтобы семьям военнослужащих уделяли большое внимание. Потому что это — фундамент боеспособности российской армии», — сказал Мизулин. Накануне тему социальной поддержки семей участников СВО президент Путин поднимал на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Днем ранее об этом говорилось также в беседе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В весеннюю сессию парламент принят ряд законов, обеспечивающих социальные гарантии семьям бойцов.