Пермяков зовут на работу в лесной десант

Пермский лесопожарный центр приглашает на работу парашютистов
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Парашютисты-пожарные требуются на север Пермского края (архивное фото) Фото:

В Пермском крае открыты вакансии в службе тушения лесных пожаров. На севере, в Гайнах и Ныробе, требуются парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, сообщили в минприроды Прикамья.

«Пермский лесопожарный центр объявляет о возможности присоединиться к команде лесного спецназа. В Гайнское и Ныробское отделения Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов ищут парашютистов-пожарных и десантников-пожарных», — сообщается в telegram-канале министерства.

На портале rabotat.top указано, что зарплата парашютиста-пожарного составляет 19 242 рубля в месяц. Вакансия подразумевает полную занятость и ненормированный рабочий день. Между тем в минприроды отмечают, что сотрудники лесного десанта получают дополнительный отпуск, бесплатное обучение и другие льготы.

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В Пермском крае открыты вакансии в службе тушения лесных пожаров. На севере, в Гайнах и Ныробе, требуются парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, сообщили в минприроды Прикамья. «Пермский лесопожарный центр объявляет о возможности присоединиться к команде лесного спецназа. В Гайнское и Ныробское отделения Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов ищут парашютистов-пожарных и десантников-пожарных», — сообщается в telegram-канале министерства. На портале rabotat.top указано, что зарплата парашютиста-пожарного составляет 19 242 рубля в месяц. Вакансия подразумевает полную занятость и ненормированный рабочий день. Между тем в минприроды отмечают, что сотрудники лесного десанта получают дополнительный отпуск, бесплатное обучение и другие льготы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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