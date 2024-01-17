Пермяков зовут на работу в лесной десант

В Пермском крае открыты вакансии в службе тушения лесных пожаров. На севере, в Гайнах и Ныробе, требуются парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, сообщили в минприроды Прикамья.
«Пермский лесопожарный центр объявляет о возможности присоединиться к команде лесного спецназа. В Гайнское и Ныробское отделения Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов ищут парашютистов-пожарных и десантников-пожарных», — сообщается в telegram-канале министерства.
На портале rabotat.top указано, что зарплата парашютиста-пожарного составляет 19 242 рубля в месяц. Вакансия подразумевает полную занятость и ненормированный рабочий день. Между тем в минприроды отмечают, что сотрудники лесного десанта получают дополнительный отпуск, бесплатное обучение и другие льготы.
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