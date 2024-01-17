На главном танковом заводе РФ появилась спецрота. Фото, видео

На «Уралвагонзаводе» создали научно-производственную роту

17 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Солдаты ходят на службу на завод, на котором работали до призыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле появилась научно-производственная рота. В ней служат работники предприятия, которых призвали в армию. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в своих соцсетях. «В роте — 20 человек. Это инженеры-технологи, конструкторы, операторы станков с программным управлением, сварщики, наладчики и представители других востребованных на УВЗ специальностей. Они выполняют гособоронзаказ в соответствии со своей профессией и квалификацией. В остальном их день проходит, как и у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физические упражнения», — пояснили представители завода. Солдаты располагаются в воинской части под Нижним Тагилом. Они, как и обычные военнослужащие, прошли военную подготовку и уже приняли присягу. «Мой стаж работы на Уралвагонзаводе составляет полгода. Когда призвали в армию и предложили вариант прохождения службы на рабочем месте, подумал — почему бы и нет? Буду занят своим делом, год пролетит быстро. Все ребята нашей роты довольны службой», — рассказал Никита Сычев. До призыва на службу он был оператором станков с программным управлением на УВЗ. «Уралвагонзавод» — это крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле появилась научно-производственная рота. В ней служат работники предприятия, которых призвали в армию. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в своих соцсетях. «В роте — 20 человек. Это инженеры-технологи, конструкторы, операторы станков с программным управлением, сварщики, наладчики и представители других востребованных на УВЗ специальностей. Они выполняют гособоронзаказ в соответствии со своей профессией и квалификацией. В остальном их день проходит, как и у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физические упражнения», — пояснили представители завода. Солдаты располагаются в воинской части под Нижним Тагилом. Они, как и обычные военнослужащие, прошли военную подготовку и уже приняли присягу. «Мой стаж работы на Уралвагонзаводе составляет полгода. Когда призвали в армию и предложили вариант прохождения службы на рабочем месте, подумал — почему бы и нет? Буду занят своим делом, год пролетит быстро. Все ребята нашей роты довольны службой», — рассказал Никита Сычев. До призыва на службу он был оператором станков с программным управлением на УВЗ. «Уралвагонзавод» — это крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.