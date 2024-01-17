Поселок, где живет мэр Екатеринбурга и миллиардеры, мучается из-за воды

17 января 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Элитные коттеджи не подключены к центральной сети водоснабжения Фото: URA.RU © URA.RU Престижный коттеджный поселок Карасьеозерский-2 остался без воды, а в поселке Карасьеозерский-1 (они находятся рядом), где живет городская элита — включая мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, — резко упало ее качество. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Вторые сутки в Карасьеозерском-2 нет воды — ни холодной, ни, соответственно, горячей. У нас прямые договоры с „Водоканалом“. Там каждому дозвонившемуся говорят разную информацию. Сейчас говорят, что мы израсходовали воду. Вроде обещали прислать машину воды, но я знаю, что с ними проблемы из-за крещения», — поделился житель Карасьеозерского-2. Поселок «питается» от скважины рядом с заболоченным озерцом Карасье. Управляющий поселком (попросил представить его именно так) сказал корреспонденту, что только вышел от директора «Водоканала» по производству. «Все вопросы урегулированы. Думаю, до конца недели мы этот вопрос — по скважине, коммуникации оборудования — снимем», — анонсировал собеседник. По его словам, «вопросы» по воде начались вчера вечером, «и сегодня в течение дня они существуют». А в «Водоканале» уточнили, что, по их данным, отключение вообще произошло только в районе 15:40 17 января, и в ближайшее время водоснабжение восстановят. Житель Карасьеозерского-1 рассказал, что в последнюю неделю вода поступает мутная, пользоваться ею трудно. «У нас часть поселка „питается“ от (другой) скважины у озера Карасье, а другая часть — от скважины у биатлонной базы „Динамо“. Так вот проблемы испытывают жители первой части», — объяснил источник. По его данным, среди «пострадавших» и Орлов. Его соседями по поселку являются известнейшие политики (например, Аркадий Чернецкий, экс-мэр, первый вице-спикер заксо, и депутат Госдумы Лев Ковпак) и бизнесмены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Престижный коттеджный поселок Карасьеозерский-2 остался без воды, а в поселке Карасьеозерский-1 (они находятся рядом), где живет городская элита — включая мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, — резко упало ее качество. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Вторые сутки в Карасьеозерском-2 нет воды — ни холодной, ни, соответственно, горячей. У нас прямые договоры с „Водоканалом“. Там каждому дозвонившемуся говорят разную информацию. Сейчас говорят, что мы израсходовали воду. Вроде обещали прислать машину воды, но я знаю, что с ними проблемы из-за крещения», — поделился житель Карасьеозерского-2. Поселок «питается» от скважины рядом с заболоченным озерцом Карасье. Управляющий поселком (попросил представить его именно так) сказал корреспонденту, что только вышел от директора «Водоканала» по производству. «Все вопросы урегулированы. Думаю, до конца недели мы этот вопрос — по скважине, коммуникации оборудования — снимем», — анонсировал собеседник. По его словам, «вопросы» по воде начались вчера вечером, «и сегодня в течение дня они существуют». А в «Водоканале» уточнили, что, по их данным, отключение вообще произошло только в районе 15:40 17 января, и в ближайшее время водоснабжение восстановят. Житель Карасьеозерского-1 рассказал, что в последнюю неделю вода поступает мутная, пользоваться ею трудно. «У нас часть поселка „питается“ от (другой) скважины у озера Карасье, а другая часть — от скважины у биатлонной базы „Динамо“. Так вот проблемы испытывают жители первой части», — объяснил источник. По его данным, среди «пострадавших» и Орлов. Его соседями по поселку являются известнейшие политики (например, Аркадий Чернецкий, экс-мэр, первый вице-спикер заксо, и депутат Госдумы Лев Ковпак) и бизнесмены.