Гладков: над Белгородской областью ПВО уничтожила 10 ракет ВСУ

Вячеслав Гладков сообщил, что информации по разрушениям пока нет
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Над Белгородской областью система ПВО уничтожила десять украинских ракет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — сообщил Гладков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что информации по разрушениям пока нет.
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