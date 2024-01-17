17 января 2024

Гладков: над Белгородской областью ПВО уничтожила 10 ракет ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, сбойка,  stock
Вячеслав Гладков сообщил, что информации по разрушениям пока нет Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Над Белгородской областью система ПВО уничтожила десять украинских ракет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — сообщил Гладков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что информации по разрушениям пока нет.

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Над Белгородской областью система ПВО уничтожила десять украинских ракет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — сообщил Гладков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что информации по разрушениям пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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