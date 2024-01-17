Гладков: над Белгородской областью ПВО уничтожила 10 ракет ВСУ

18 января 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что информации по разрушениям пока нет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Над Белгородской областью система ПВО уничтожила десять украинских ракет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — сообщил Гладков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что информации по разрушениям пока нет.

Над Белгородской областью система ПВО уничтожила десять украинских ракет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — сообщил Гладков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что информации по разрушениям пока нет.