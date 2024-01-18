Из-за нападения собак на жителей Катав-Ивановска возбуждено уголовное дело

В Катав-Ивановске ответственные лица не заключили контракт по отлову бездомных животных на 2024 год Фото: Илья Московец © URA.RU

В Катав-Ивановске Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за того, что стая собак напала на местных жителей. О том, что в январе на территории города стая псов неоднократно нападала на горожан, причиняя им телесные повреждения, прокуратура СК РФ по региону узнала из СМИ.

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на местных жителей В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым в январе текущего года на территории города Катав-Ивановска Челябинской области бродячие собаки неоднократно нападали на местных жителей, причиняя им телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, должностные лица администрации Катав-Ивановского муниципального района не заключили контракт по отлову бездомных животных на 2024 год. На данный момент следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Катав-Ивановске Челябинской области разгорелся ожесточенный конфликт из-за бездомных собак. Животные напали на троих школьниц девяти и двенадцати лет. В больнице, куда поступают покусанные пациенты, отметили, что в последние две недели люди обращались практически каждый день.