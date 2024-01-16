В челябинском городе разгорелся конфликт из-за бездомных собак

16 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Катав-Ивановске разгорелись споры из-за бездомных собак Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) разгорелся ожесточенный конфликт из-за бездомных собак. Животные напали на троих школьниц девяти и двенадцати лет, сообщила URA.RU бабушка одной из девочек Нина Курдакова. В больнице, куда поступают покусанные пациенты, отметили, что в последние две недели люди обращаются практически каждый день. Иногда — сразу по несколько человек. «Мы живем в районе Запрудовки на улице Мельнова. Девочки шли по улице, когда на них накинулась стая собак. Спас мужчина, выскочивши из магазина. Пришлось обращаться к медикам: ученица четвертого класса хромает, у другой синяки на ладонях. У нас это не единственный случай», — рассказала URA.RU Курдакова. Аналогичный инцидент повторно произошел с соседкой женщины Тамарой Коплевой, которой около 80 лет. Людей на улице не было, помог другой сосед, услышавший крики о помощи. После нападения медики провели операцию, зашивая кожу покусанных рук и ног. На улице располагается приют «Кот и пес», который появился здесь четыре года назад. Рядом библиотека: дети боятся подходить. Чтобы их встретить, сотрудницы выходят на улицу с электрошокерами, рассказала URA.RU заведующая Ксения Ергунова. Здание и землю для приюта выкупила основательница Венера Лукманова. «Мы существуем уже девять лет, скитались по разным углам. Но решили приобрести здание, чтобы ни от кого не зависеть. Вначале считали: помогли 500 животным. Потом со счета сбились. Среди наших собак 80% являются инвалидами или старыми животными. Мы их не выпускаем. Но рядом живут бесприютные животные: кормим их, построили вольеры», — отметила URA.RU Лукманова. Собеседница добавила, что отловом занимается другой предприниматель, который якобы везет собак из других городов. «Возложить обязанность на Т. Г. Лукманова, АНО «Центр помощи бездомным животным «Кот и Пес» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения по использованию земельного участка общей площадью 1850 кв метров не по целевому назначению. Прекратить деятельность по содержанию приюта для животных на земельном участке», — отмечено в решении Катав-Ивановского городского суда. Документ вынесен в апреле 2022 года. В нем фигурирует сын общественницы. Комментируя решение, Лукманова отметила, что АНО ликвидировано, а живущие в стенах приюта собаки являются ее домашними животными. В настоящий момент в Катав-Ивановске областные власти создают государственный приют. Планируется, что в 2024 году работы по организации завершатся. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, средства в бюджете для этого предусмотрены: в ноябре 2023 года выделили 46,6 млн рублей, в 2024 году — еще 52,7 млн. Частные зооактивисты готовы будут, если предложат, переместиться на площадку поблизости к новому объекту. При подготовке материала URA.RU направил запросы в мэрию Катав-Ивановска и администрацию Катав-Ивановского района. К моменту публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановске (Челябинская область) разгорелся ожесточенный конфликт из-за бездомных собак. Животные напали на троих школьниц девяти и двенадцати лет, сообщила URA.RU бабушка одной из девочек Нина Курдакова. В больнице, куда поступают покусанные пациенты, отметили, что в последние две недели люди обращаются практически каждый день. Иногда — сразу по несколько человек. «Мы живем в районе Запрудовки на улице Мельнова. Девочки шли по улице, когда на них накинулась стая собак. Спас мужчина, выскочивши из магазина. Пришлось обращаться к медикам: ученица четвертого класса хромает, у другой синяки на ладонях. У нас это не единственный случай», — рассказала URA.RU Курдакова. Аналогичный инцидент повторно произошел с соседкой женщины Тамарой Коплевой, которой около 80 лет. Людей на улице не было, помог другой сосед, услышавший крики о помощи. После нападения медики провели операцию, зашивая кожу покусанных рук и ног. На улице располагается приют «Кот и пес», который появился здесь четыре года назад. Рядом библиотека: дети боятся подходить. Чтобы их встретить, сотрудницы выходят на улицу с электрошокерами, рассказала URA.RU заведующая Ксения Ергунова. Здание и землю для приюта выкупила основательница Венера Лукманова. «Мы существуем уже девять лет, скитались по разным углам. Но решили приобрести здание, чтобы ни от кого не зависеть. Вначале считали: помогли 500 животным. Потом со счета сбились. Среди наших собак 80% являются инвалидами или старыми животными. Мы их не выпускаем. Но рядом живут бесприютные животные: кормим их, построили вольеры», — отметила URA.RU Лукманова. Собеседница добавила, что отловом занимается другой предприниматель, который якобы везет собак из других городов. «Возложить обязанность на Т. Г. Лукманова, АНО «Центр помощи бездомным животным «Кот и Пес» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения по использованию земельного участка общей площадью 1850 кв метров не по целевому назначению. Прекратить деятельность по содержанию приюта для животных на земельном участке», — отмечено в решении Катав-Ивановского городского суда. Документ вынесен в апреле 2022 года. В нем фигурирует сын общественницы. Комментируя решение, Лукманова отметила, что АНО ликвидировано, а живущие в стенах приюта собаки являются ее домашними животными. В настоящий момент в Катав-Ивановске областные власти создают государственный приют. Планируется, что в 2024 году работы по организации завершатся. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, средства в бюджете для этого предусмотрены: в ноябре 2023 года выделили 46,6 млн рублей, в 2024 году — еще 52,7 млн. Частные зооактивисты готовы будут, если предложат, переместиться на площадку поблизости к новому объекту. При подготовке материала URA.RU направил запросы в мэрию Катав-Ивановска и администрацию Катав-Ивановского района. К моменту публикации ответы не поступили.