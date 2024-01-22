Регионам «тюменской матрешки», в которую входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, удалось перевыполнить план по набору рекрутов на 2023 год за счет льгот и дополнительных региональных выплат, предусмотренных северными регионами. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Север за счет льгот и дополнительных региональных выплат смог привлечь рекрутов из соседних субъектов. Набор на Югре и Ямале оказался даже немного выше запланированной квоты. Тюмень план выполнила, но, как говорят, без стахановских показателей», — сообщил инсайдер.
Информацию подтвердили источники в регионах. Информатор на Ямале уточнил, что план по контракту перевыполнен. О выполнении плана рассказал и источник в тюменском правительстве. В ХМАО также подтвердили, что региону удалось рекрутировать контрактников больше требуемого числа. «В Югре, например, это удалось сделать не только благодаря льготам, но и благодаря снабжению. Привлечено на службу по контракту больше, чем стоит в плане МО. Кроме того, в ХМАО существует гарантированная помощь семьям, о которых заботится регион, пока солдат несет службу. Например, Югра взяла на себя ответственность обеспечить службу в том подразделении, которое выбирает контрактник (на агитлистовках, которые есть в распоряжении редакции, есть призыв: „служи с земляками“)», — уточнил собеседник агентства в правительстве Югры.
В департаменте внутренней политики официально подтвердили план выполнения набора контрактников, однако от любых комментариев касательно числа рекрутов сообщать отказались. «Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по набору на службу по контракту», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о новом способе привлечь контрактников из других регионов в ХМАО. Муниципалитеты начали конкурировать между собой, пообещав рекрутам дополнительные выплаты.
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