Тюменская матрешка перевыполнила план по контрактникам за счет ХМАО и ЯНАО. Инсайд

22 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Регионы «тюменской матрешки» выполнили план по набору контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Регионам «тюменской матрешки», в которую входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, удалось перевыполнить план по набору рекрутов на 2023 год за счет льгот и дополнительных региональных выплат, предусмотренных северными регионами. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Север за счет льгот и дополнительных региональных выплат смог привлечь рекрутов из соседних субъектов. Набор на Югре и Ямале оказался даже немного выше запланированной квоты. Тюмень план выполнила, но, как говорят, без стахановских показателей», — сообщил инсайдер. Информацию подтвердили источники в регионах. Информатор на Ямале уточнил, что план по контракту перевыполнен. О выполнении плана рассказал и источник в тюменском правительстве. В ХМАО также подтвердили, что региону удалось рекрутировать контрактников больше требуемого числа. «В Югре, например, это удалось сделать не только благодаря льготам, но и благодаря снабжению. Привлечено на службу по контракту больше, чем стоит в плане МО. Кроме того, в ХМАО существует гарантированная помощь семьям, о которых заботится регион, пока солдат несет службу. Например, Югра взяла на себя ответственность обеспечить службу в том подразделении, которое выбирает контрактник (на агитлистовках, которые есть в распоряжении редакции, есть призыв: „служи с земляками“)», — уточнил собеседник агентства в правительстве Югры. В департаменте внутренней политики официально подтвердили план выполнения набора контрактников, однако от любых комментариев касательно числа рекрутов сообщать отказались. «Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по набору на службу по контракту», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о новом способе привлечь контрактников из других регионов в ХМАО. Муниципалитеты начали конкурировать между собой, пообещав рекрутам дополнительные выплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионам «тюменской матрешки», в которую входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, удалось перевыполнить план по набору рекрутов на 2023 год за счет льгот и дополнительных региональных выплат, предусмотренных северными регионами. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Север за счет льгот и дополнительных региональных выплат смог привлечь рекрутов из соседних субъектов. Набор на Югре и Ямале оказался даже немного выше запланированной квоты. Тюмень план выполнила, но, как говорят, без стахановских показателей», — сообщил инсайдер. Информацию подтвердили источники в регионах. Информатор на Ямале уточнил, что план по контракту перевыполнен. О выполнении плана рассказал и источник в тюменском правительстве. В ХМАО также подтвердили, что региону удалось рекрутировать контрактников больше требуемого числа. «В Югре, например, это удалось сделать не только благодаря льготам, но и благодаря снабжению. Привлечено на службу по контракту больше, чем стоит в плане МО. Кроме того, в ХМАО существует гарантированная помощь семьям, о которых заботится регион, пока солдат несет службу. Например, Югра взяла на себя ответственность обеспечить службу в том подразделении, которое выбирает контрактник (на агитлистовках, которые есть в распоряжении редакции, есть призыв: „служи с земляками“)», — уточнил собеседник агентства в правительстве Югры. В департаменте внутренней политики официально подтвердили план выполнения набора контрактников, однако от любых комментариев касательно числа рекрутов сообщать отказались. «Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по набору на службу по контракту», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о новом способе привлечь контрактников из других регионов в ХМАО. Муниципалитеты начали конкурировать между собой, пообещав рекрутам дополнительные выплаты.