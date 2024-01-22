В общежитии УрФУ устроили поджог

23 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

В общежитие УрФУ произошло возгорание Фото: Анна Майорова © URA.RU В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) неизвестные совершили поджог. Речь идет о здании на Большакова, 79. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 января. «Студенты выбежали из комнат из-за запаха гари. Кто-то поджег мусорки на кухне и в санузлах на втором этаже», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу учебного заведения. Там заявили, что ведется внутренняя проверка.

В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) неизвестные совершили поджог. Речь идет о здании на Большакова, 79. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 января. «Студенты выбежали из комнат из-за запаха гари. Кто-то поджег мусорки на кухне и в санузлах на втором этаже», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу учебного заведения. Там заявили, что ведется внутренняя проверка.