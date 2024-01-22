22 января 2024

В общежитии УрФУ устроили поджог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, зачетная книжка, уральский федеральный университет, урфу
В общежитие УрФУ произошло возгорание Фото:

В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) неизвестные совершили поджог. Речь идет о здании на Большакова, 79. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 января.

«Студенты выбежали из комнат из-за запаха гари. Кто-то поджег мусорки на кухне и в санузлах на втором этаже», — пишет Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу учебного заведения. Там заявили, что ведется внутренняя проверка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) неизвестные совершили поджог. Речь идет о здании на Большакова, 79. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 января. «Студенты выбежали из комнат из-за запаха гари. Кто-то поджег мусорки на кухне и в санузлах на втором этаже», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу учебного заведения. Там заявили, что ведется внутренняя проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...