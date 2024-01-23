Жители пермской деревни отправили в зону СВО машину и продукты. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Командир подразделения поблагодарил пермяков за помощь Фото:
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Жители деревни Антягузи Октябрьского городского округа Пермского края отправили в зону СВО автомобиль УАЗ, одежду и продукты. Об этом говорится в сообществе краевого министерства территориальной безопасности в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео со словами благодарностей от воюющих пермяков.

«В декабре неравнодушные жители деревни Антягузи отправили на СВО окопные свечи, маскировочные сети, носки, теплые одеяла, деревенские продукты и заготовки. Все это мужчины из деревни отвезли на фронт на автомобиле УАЗ, который также был передан пермским бойцам. Домой волонтеры добирались поездом», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что в планах у жителей деревни собрать средства и купить квадрокоптер, который также будет передан на нужды фронта. За оказываемую помощь участникам СВО жители Антягузи были награждены благодарственным письмом от министра территориальной безопасности Виктора Батмазова.

После того как помощь была передана участникам СВО, они записали видео с благодарностью неравнодушным пермякам. Командир подразделения заявил, что вся помощь пригодится бойцам и все будет реализовано.

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Жители деревни Антягузи Октябрьского городского округа Пермского края отправили в зону СВО автомобиль УАЗ, одежду и продукты. Об этом говорится в сообществе краевого министерства территориальной безопасности в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео со словами благодарностей от воюющих пермяков. «В декабре неравнодушные жители деревни Антягузи отправили на СВО окопные свечи, маскировочные сети, носки, теплые одеяла, деревенские продукты и заготовки. Все это мужчины из деревни отвезли на фронт на автомобиле УАЗ, который также был передан пермским бойцам. Домой волонтеры добирались поездом», — рассказали в министерстве. Отмечается, что в планах у жителей деревни собрать средства и купить квадрокоптер, который также будет передан на нужды фронта. За оказываемую помощь участникам СВО жители Антягузи были награждены благодарственным письмом от министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. После того как помощь была передана участникам СВО, они записали видео с благодарностью неравнодушным пермякам. Командир подразделения заявил, что вся помощь пригодится бойцам и все будет реализовано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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