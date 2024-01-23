Текслер убрал с карты Челябинской области два района

23 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер во время визита в Нязепетровск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер упразднил Пластовский и Нязепетровский районы. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных 23 января на портале официальной правовой информации. «Согласовать объединение Борисовского сельсовета, Демаринского сельсовета, Кочкарского сельсовета, города Пласт, Степнинского сельсовета. Согласовать изменение статуса Пластовского района на статус Пластовского округа с административным центром в городе Пласт. Согласовать упразднение Пластовского района, Борисовского сельсовета, Демаринского сельсовета, Кочкарского сельсовета, города Пласт, Степнинского сельсовета», —говорится в постановлении губернатора. Второй, аналогичный по сути, документ касается Нязепетровского района. Он упраздняет Нязепетровский район и Нязепетровское городское поселение, а также Шемахинское, Гривенское, Кургинское и Ункурдинское сельские поселения. Вместо них появится Нязепетровский округ с центром в Нязепетровске. Преобразование трех муниципальных районов в округа было инициировано губернатором Текслером в сентябре 2023 года. В декабре прошлого года Текслер уже согласовал преобразование в округ Саткинского района. В 2022 году процесс преобразования в округ завершился Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты. Изменения еще предстоит согласовать в заксобрании региона. Депутаты должны внести изменения в областной закон об административно-территориальном делении региона. По данным URA.RU, изменения в статусах Саткинского, Нязепетровского и Пластовского районов ЗСО рассмотрит на февральском заседании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер упразднил Пластовский и Нязепетровский районы. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных 23 января на портале официальной правовой информации. «Согласовать объединение Борисовского сельсовета, Демаринского сельсовета, Кочкарского сельсовета, города Пласт, Степнинского сельсовета. Согласовать изменение статуса Пластовского района на статус Пластовского округа с административным центром в городе Пласт. Согласовать упразднение Пластовского района, Борисовского сельсовета, Демаринского сельсовета, Кочкарского сельсовета, города Пласт, Степнинского сельсовета», —говорится в постановлении губернатора. Второй, аналогичный по сути, документ касается Нязепетровского района. Он упраздняет Нязепетровский район и Нязепетровское городское поселение, а также Шемахинское, Гривенское, Кургинское и Ункурдинское сельские поселения. Вместо них появится Нязепетровский округ с центром в Нязепетровске. Преобразование трех муниципальных районов в округа было инициировано губернатором Текслером в сентябре 2023 года. В декабре прошлого года Текслер уже согласовал преобразование в округ Саткинского района. В 2022 году процесс преобразования в округ завершился Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты. Изменения еще предстоит согласовать в заксобрании региона. Депутаты должны внести изменения в областной закон об административно-территориальном делении региона. По данным URA.RU, изменения в статусах Саткинского, Нязепетровского и Пластовского районов ЗСО рассмотрит на февральском заседании.