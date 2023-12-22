Челябинский губернатор Текслер согласовал изменение карты региона

22 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Сатка перестанет быть райцентром, а станет центром округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал упразднение Саткинского района, на карте региона теперь появится Саткинский муниципальный округ. Соответствующее постановление опубликовано 22 декабря на официальном портале правовой информации. «Согласовать упразднение Саткинского района, Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея. Согласовать объединение этих административно-территориальных единиц. Согласовать изменение статуса Саткинского района на статус Саткинского округа с административным центром в городе Сатка», — сказано в документе. Жители муниципалитетов согласились с объединением и изменением статуса района. После изменения статуса будет утверждена структура администрации округа, упразднены советы депутатов объединяющихся муниципалитетов. Их бывшие администрации получат статус территориальных отделов Саткинского округа. Преобразование районов в округа было инициировано губернатором Текслером в сентябре 2023 года. Процессы также идут в Пластовском и Нязепетровском районах. В 2022 году из четырех муниципалитетов был создан Коркинский городской округ. Статус округа позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и избегать излишней бюрократии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал упразднение Саткинского района, на карте региона теперь появится Саткинский муниципальный округ. Соответствующее постановление опубликовано 22 декабря на официальном портале правовой информации. «Согласовать упразднение Саткинского района, Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея. Согласовать объединение этих административно-территориальных единиц. Согласовать изменение статуса Саткинского района на статус Саткинского округа с административным центром в городе Сатка», — сказано в документе. Жители муниципалитетов согласились с объединением и изменением статуса района. После изменения статуса будет утверждена структура администрации округа, упразднены советы депутатов объединяющихся муниципалитетов. Их бывшие администрации получат статус территориальных отделов Саткинского округа. Преобразование районов в округа было инициировано губернатором Текслером в сентябре 2023 года. Процессы также идут в Пластовском и Нязепетровском районах. В 2022 году из четырех муниципалитетов был создан Коркинский городской округ. Статус округа позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и избегать излишней бюрократии.