После скандала со стеклом в школьном хлебе «Тагилхлеб» потеряла крупный контракт

24 января 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

«Комбинат общественного питания» заключает договор с другим поставщиком хлеба Фото: Денис Моргунов © URA.RU После скандала в школе Нижнего Тагила, где в хлебе школьникам попалось стекло, компания «Тагилхлеб» потеряла контракт на поставку изделий в учебное учреждение. О расторжении контракта объявил «Комбинат общественного питания». «Договор с поставщиком АО „Тагилхлеб“ будет расторгнут. Сейчас „Комбинат общественного питания“ заключает договор с другим поставщиком хлебной продукции», — рассказали в организации, передает ИА «Реальный Тагил». Отмечается, что в «Тагилхлебе» также прокомментировали инцидент в столовой школы. Они сообщили, что создали специальную комиссию и предоставляют содействие в проведении проверочных мероприятий Роспотребнадзором. Предприятие также находится в контакте с учебным учреждением, сказано в сообщении. «На линии, где мы производим батон, все что связано со стеклом: дозировочная аппаратура, участок реализации, сама печь; таких предметов нет, поэтому сейчас ждем результатов от комиссии. Со школой общались. Все дети учатся. Пострадавших нет», — сообщили в АО «Тагилхлеб». Инцидент произошел в горно-металлургической школе Нижнего Тагила. Мать одной из учениц заявила журналистам, что в столовой детям попался хлеб со стеклом. По ее словам, школьники получили травмы и одной из учениц на дом вызывали скорую. Однако источник, близкий к администрации школы, сообщил, что информация о наличии стекла в хлебе, доставленном в школьную столовую, не подтвердилась. Он также добавил, что не было никаких травм или скорых, и что кусочек стекла первоклассница принесла в руке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После скандала в школе Нижнего Тагила, где в хлебе школьникам попалось стекло, компания «Тагилхлеб» потеряла контракт на поставку изделий в учебное учреждение. О расторжении контракта объявил «Комбинат общественного питания». «Договор с поставщиком АО „Тагилхлеб“ будет расторгнут. Сейчас „Комбинат общественного питания“ заключает договор с другим поставщиком хлебной продукции», — рассказали в организации, передает ИА «Реальный Тагил». Отмечается, что в «Тагилхлебе» также прокомментировали инцидент в столовой школы. Они сообщили, что создали специальную комиссию и предоставляют содействие в проведении проверочных мероприятий Роспотребнадзором. Предприятие также находится в контакте с учебным учреждением, сказано в сообщении. «На линии, где мы производим батон, все что связано со стеклом: дозировочная аппаратура, участок реализации, сама печь; таких предметов нет, поэтому сейчас ждем результатов от комиссии. Со школой общались. Все дети учатся. Пострадавших нет», — сообщили в АО «Тагилхлеб». Инцидент произошел в горно-металлургической школе Нижнего Тагила. Мать одной из учениц заявила журналистам, что в столовой детям попался хлеб со стеклом. По ее словам, школьники получили травмы и одной из учениц на дом вызывали скорую. Однако источник, близкий к администрации школы, сообщил, что информация о наличии стекла в хлебе, доставленном в школьную столовую, не подтвердилась. Он также добавил, что не было никаких травм или скорых, и что кусочек стекла первоклассница принесла в руке.