Прокуратура проводит проверку из-за конфликта между студентами в Сургуте

24 января 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверяет информацию о буллинге в колледже Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Прокуратура начала проверку из-за инцидента в нефтяном колледже Сургута, где студенты угрожали расправой подростку. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа организовала проверку по факту совершения противоправных действий студентами колледжа в отношении однокурсника. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте окружной прокуратуры. Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье студентов. Проверит, как в колледже исполняется законодательство в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском нефтяном колледже подросток в ответ на оскорбления подрался с обидчиком. После конфликта его начала преследовать толпа сокурсников, оскорбляя и угрожая расправой.

Прокуратура начала проверку из-за инцидента в нефтяном колледже Сургута, где студенты угрожали расправой подростку. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа организовала проверку по факту совершения противоправных действий студентами колледжа в отношении однокурсника. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте окружной прокуратуры. Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье студентов. Проверит, как в колледже исполняется законодательство в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском нефтяном колледже подросток в ответ на оскорбления подрался с обидчиком. После конфликта его начала преследовать толпа сокурсников, оскорбляя и угрожая расправой.