23 января 2024

Прокуратура проводит проверку из-за конфликта между студентами в Сургуте

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Ханты-Мансийск, прокуратура
Прокуратура проверяет информацию о буллинге в колледже Сургута Фото:
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Прокуратура начала проверку из-за инцидента в нефтяном колледже Сургута, где студенты угрожали расправой подростку. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа организовала проверку по факту совершения противоправных действий студентами колледжа в отношении однокурсника. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте окружной прокуратуры.

Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье студентов. Проверит, как в колледже исполняется законодательство в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском нефтяном колледже подросток в ответ на оскорбления подрался с обидчиком. После конфликта его начала преследовать толпа сокурсников, оскорбляя и угрожая расправой.

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Прокуратура начала проверку из-за инцидента в нефтяном колледже Сургута, где студенты угрожали расправой подростку. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа организовала проверку по факту совершения противоправных действий студентами колледжа в отношении однокурсника. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте окружной прокуратуры. Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье студентов. Проверит, как в колледже исполняется законодательство в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском нефтяном колледже подросток в ответ на оскорбления подрался с обидчиком. После конфликта его начала преследовать толпа сокурсников, оскорбляя и угрожая расправой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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