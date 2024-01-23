Прокуратура проводит проверку из-за конфликта между студентами в Сургуте

Прокуратура начала проверку из-за инцидента в нефтяном колледже Сургута, где студенты угрожали расправой подростку. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа организовала проверку по факту совершения противоправных действий студентами колледжа в отношении однокурсника. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте окружной прокуратуры.
Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье студентов. Проверит, как в колледже исполняется законодательство в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском нефтяном колледже подросток в ответ на оскорбления подрался с обидчиком. После конфликта его начала преследовать толпа сокурсников, оскорбляя и угрожая расправой.
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