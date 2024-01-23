Сколько денег получит житель ХМАО, выигравший 38 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО, выигравший в лотерею, заплатит почти 6 миллионов рублей налогов

24 января 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Лотерейный миллионер из ХМАО заплатит порядка 6 млн руб налогов Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель ХМАО, выигравший в лотерею «Рапидо», получит на руки 32 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Выигрыши до 4 000 рублей не облагаются налогом, за выигрыш от 4000 до 5 000 000 рублей нужно заплатить 13%, налог на выигрыш от 5 млн рублей составит 15% », — рассказали в пресс-службе «Столото». Сумма выигрыша жителя ХМАО — 38 098 974 рублей, но после после вычета налога победитель получит порядка 32 миллионов рублей. Налог на выигрыш составит 5,7 миллионов рублей. В пресс-службе «Столото» отметили, что обязанность по уплате налогов организатор берет на себя. Победитель получит выигранную сумму за вычетом налоговых выплат. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл в лотерею 38 миллионов рублей. Победитель пока не обратился за своим денежным призом.

Житель ХМАО, выигравший в лотерею «Рапидо», получит на руки 32 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Выигрыши до 4 000 рублей не облагаются налогом, за выигрыш от 4000 до 5 000 000 рублей нужно заплатить 13%, налог на выигрыш от 5 млн рублей составит 15% », — рассказали в пресс-службе «Столото». Сумма выигрыша жителя ХМАО — 38 098 974 рублей, но после после вычета налога победитель получит порядка 32 миллионов рублей. Налог на выигрыш составит 5,7 миллионов рублей. В пресс-службе «Столото» отметили, что обязанность по уплате налогов организатор берет на себя. Победитель получит выигранную сумму за вычетом налоговых выплат. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл в лотерею 38 миллионов рублей. Победитель пока не обратился за своим денежным призом.