Попавший в плен боец ВСУ не знает о переезде семьи в Свердловскую область

Боец ВСУ, попавший в плен РФ, не знает о том, что родители выбрали Свердловскую область в качестве своего постоянного места жительства (ПМЖ). Украинца должны были обменять, но семья просит оставить сына в России и не отдавать Киеву. Об этом журналисту URA.RU рассказали в аппарате уполномоченного в регионе.
«Военный ВСУ попал в российский плен. Проблема заключается в том, что молодой человек не знает о том, что родители переехали на ПМЖ в Свердловскую область. Его родные плачут и просят оставить мужчину на территории РФ и ни в коем случае выдавать ВСУ. Ситуация сложная и запутанная. Мы держим ее на контроле», — отметили в аппарате свердловского омбудсмена.
В связи с крушением 24 января ИЛ-76 в Белгородской области обмены пленными между Россией и Украиной придется поставить на паузу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ и девять россиян: шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Подробнее по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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