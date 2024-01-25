В Екатеринбурге судят челябинца, который хотел поднять украинский флаг на гору

25 января 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Дело о госизмене рассматривают военные Фото: Анна Майорова © URA.RU В Центральном окружном военном суде (Екатеринбург) начали рассматривать дело челябинского альпиниста Велимора Меркулова (признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом), который планировал водрузить украинский флаг на гору Ямантау (Белорецкий район, Башкортостан). Ему вменяют статьи о госизмене и оправдании терроризма. Меркулова задержали в июле 2022 года, когда он поднимался на гору Ямантау. С собой у него был украинский флаг, который молодой человек планировал водрузить на вершину горы. Тогда следователи устроили проверку, но уголовное дело возбуждено не было. При этом, пишет ЕАН со ссылкой на мать подсудимого, сын активно выступал против специальной военной операции, в том числе на своей странице «ВКонтакте». Друзья же сообщили, что Меркулов делился с ними, что наладил контакт с украинской стороной. И если его мобилизуют, то он найдет способ перейти на украинскую сторону и вступит в ряды ВСУ. Меркулов был членом Уральского высокогорного клуба «Горец» в Екатеринбурге, членом Федерации альпинизма России. В 2018 году он дважды водил группы на восхождение на Эльбрус. *Велимор Меркулов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

В Центральном окружном военном суде (Екатеринбург) начали рассматривать дело челябинского альпиниста Велимора Меркулова (признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом), который планировал водрузить украинский флаг на гору Ямантау (Белорецкий район, Башкортостан). Ему вменяют статьи о госизмене и оправдании терроризма. Меркулова задержали в июле 2022 года, когда он поднимался на гору Ямантау. С собой у него был украинский флаг, который молодой человек планировал водрузить на вершину горы. Тогда следователи устроили проверку, но уголовное дело возбуждено не было. При этом, пишет ЕАН со ссылкой на мать подсудимого, сын активно выступал против специальной военной операции, в том числе на своей странице «ВКонтакте». Друзья же сообщили, что Меркулов делился с ними, что наладил контакт с украинской стороной. И если его мобилизуют, то он найдет способ перейти на украинскую сторону и вступит в ряды ВСУ. Меркулов был членом Уральского высокогорного клуба «Горец» в Екатеринбурге, членом Федерации альпинизма России. В 2018 году он дважды водил группы на восхождение на Эльбрус. *Велимор Меркулов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов