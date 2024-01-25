25 января 2024

Пермский суд обязал «Почту России» заплатить за не вовремя доставленные письма

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, почта, почтовые ящики, конверт, почтовое отправление
Суд Перми обязал выплатить компенсацию за не вовремя доставленные письма Фото:

Ленинский районный суд Перми решил взыскать с АО «Почта России» средства за моральный ущерб и наложить штраф за опоздание доставки писем. Суд руководствовался «Законом о защите прав потребителя».

«Взыскать с АО „Почта России“ компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 2500 рублей Взыскать с АО „Почта России“ в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей», — следует из решения суда.

АО «Почта России» не доставила вовремя простые и заказные письма, но ссылалась на то, что истец нарушил срок подачи претензии в полгода, по этому отказалась выплачивать деньги. Однако, суд встал на сторону потребителя и обязал компанию выплатить истцу 5000 рублей компенсации морального вреда и 2500 рублей штрафа.

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Ленинский районный суд Перми решил взыскать с АО «Почта России» средства за моральный ущерб и наложить штраф за опоздание доставки писем. Суд руководствовался «Законом о защите прав потребителя». «Взыскать с АО „Почта России“ компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 2500 рублей Взыскать с АО „Почта России“ в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей», — следует из решения суда. АО «Почта России» не доставила вовремя простые и заказные письма, но ссылалась на то, что истец нарушил срок подачи претензии в полгода, по этому отказалась выплачивать деньги. Однако, суд встал на сторону потребителя и обязал компанию выплатить истцу 5000 рублей компенсации морального вреда и 2500 рублей штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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