28 января 2024

Для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

© Служба новостей «URA.RU»
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Производственная база муниципального предприятия «Горсвет». Екатеринбург, офис, портрет путина, диспетчерская, диспетчер, муп горсвет
Нововведение поможет работникам в возрасте остаться ресурсом для экономики, считает Грязнова Фото:

Для людей предпенсионного и пенсионного возрастов необходимо закрепить право на «гибкую занятость». Это поможет им полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, считают АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, которые представят аналитический доклад об этом 29 января.

«Эту меру мы считаем наиболее важной и эффективной, поскольку люди в определенном возрасте могут испытывать проблемы со здоровьем, и им физиологически сложно работать полный день или просто уже иметь в виде приоритета жизнь вне работы. Поэтому очень важно, чтобы они могли иметь право на гибкую занятость», — передает издание «Известия» слова руководителя дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.

По ее мнению, данную инициативу нужно закрепить законодательно. «Работодатели уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры — это важный трудовой ресурс», — добавила Грязнова.

Еще 10 января в Госдуму внесли законопроект, который обязывает продуктовые магазины создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Также авторы законопроекта предложили увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, с 1 до 5% от выручки.

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Для людей предпенсионного и пенсионного возрастов необходимо закрепить право на «гибкую занятость». Это поможет им полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, считают АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, которые представят аналитический доклад об этом 29 января. «Эту меру мы считаем наиболее важной и эффективной, поскольку люди в определенном возрасте могут испытывать проблемы со здоровьем, и им физиологически сложно работать полный день или просто уже иметь в виде приоритета жизнь вне работы. Поэтому очень важно, чтобы они могли иметь право на гибкую занятость», — передает издание «Известия» слова руководителя дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. По ее мнению, данную инициативу нужно закрепить законодательно. «Работодатели уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры — это важный трудовой ресурс», — добавила Грязнова. Еще 10 января в Госдуму внесли законопроект, который обязывает продуктовые магазины создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Также авторы законопроекта предложили увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, с 1 до 5% от выручки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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