Для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

29 января 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Нововведение поможет работникам в возрасте остаться ресурсом для экономики, считает Грязнова Фото: Анна Майорова © URA.RU Для людей предпенсионного и пенсионного возрастов необходимо закрепить право на «гибкую занятость». Это поможет им полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, считают АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, которые представят аналитический доклад об этом 29 января. «Эту меру мы считаем наиболее важной и эффективной, поскольку люди в определенном возрасте могут испытывать проблемы со здоровьем, и им физиологически сложно работать полный день или просто уже иметь в виде приоритета жизнь вне работы. Поэтому очень важно, чтобы они могли иметь право на гибкую занятость», — передает издание «Известия» слова руководителя дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. По ее мнению, данную инициативу нужно закрепить законодательно. «Работодатели уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры — это важный трудовой ресурс», — добавила Грязнова. Еще 10 января в Госдуму внесли законопроект, который обязывает продуктовые магазины создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Также авторы законопроекта предложили увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, с 1 до 5% от выручки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для людей предпенсионного и пенсионного возрастов необходимо закрепить право на «гибкую занятость». Это поможет им полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, считают АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, которые представят аналитический доклад об этом 29 января. «Эту меру мы считаем наиболее важной и эффективной, поскольку люди в определенном возрасте могут испытывать проблемы со здоровьем, и им физиологически сложно работать полный день или просто уже иметь в виде приоритета жизнь вне работы. Поэтому очень важно, чтобы они могли иметь право на гибкую занятость», — передает издание «Известия» слова руководителя дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. По ее мнению, данную инициативу нужно закрепить законодательно. «Работодатели уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры — это важный трудовой ресурс», — добавила Грязнова. Еще 10 января в Госдуму внесли законопроект, который обязывает продуктовые магазины создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Также авторы законопроекта предложили увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, с 1 до 5% от выручки.