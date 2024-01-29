Что известно о жестоком убийстве краснокнижного тигра в Приморье

В Приморском крае расчленили краснокнижного тигра

29 января 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Амурский тигр был убит живодерами в Приморском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморье неизвестные жестоко убили амурского тигра, входящего в Красную книгу. Его туша была найдена в 20 километрах от села Ясеневый. Тело животного было расчленено. В настоящий момент насчитывается всего 750 таких животных. URA.RU приводит все, что известно по этому происшествию. Подозреваемые в преступлении О зверском убийстве животного стало известно в первой половине дня 29 января. Изначально информацию дали в telegram-канале Shot. Там отметили, что отдельные части тела животного были найдены в полутора километрах от остальной туши. Чуть позже стало известно, что подозреваемых в убийстве — двое. Они оставили следы на месте преступления. Также выяснилось, что они приехали на машине. Полиция проводит проверку, проверяя всех местных жителей, кто имеет разрешение на ношение оружия. Как рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, тело было найдено на территории, которая не относилась к особо охраняемой. При этом неподалеку от места преступления размещается национальный парк «Бикин». Состояние зверя до убийства По словам Арамилева, по внешним признакам можно сделать вывод, что тигр до встречи с живодерами был здоров. Также это была взрослая особь, возрастом около пяти лет. Однако пол животного еще не определен. Изначально тело нашли сотрудники Госохотнадзора. Как сообщает Shot, в этом же районе, где погиб тигр, обитает еще один. Сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства получили разрешение на его поимку, чтобы доставить его в безопасное место. Какое наказание грозит преступникам «Информацию о находке сразу же передали в правоохранительные органы. За незаконную добычу амурского тигра в России предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Также за преступление такого характера можно получить штраф в размере от двух миллионов рублей и выше. Отмечается, что одним из мотивов для преступников стала месть за собак, на которых тигры неоднократно нападали, однако в Shot это опровергли. Краснокнижный вид Амурский тигр считается одним из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России. Эти животные обитают в четырех регионах страны, в том числе и в Приморском крае. В настоящий момент в России насчитывают до 750 особей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Приморье неизвестные жестоко убили амурского тигра, входящего в Красную книгу. Его туша была найдена в 20 километрах от села Ясеневый. Тело животного было расчленено. В настоящий момент насчитывается всего 750 таких животных. URA.RU приводит все, что известно по этому происшествию. О зверском убийстве животного стало известно в первой половине дня 29 января. Изначально информацию дали в telegram-канале Shot. Там отметили, что отдельные части тела животного были найдены в полутора километрах от остальной туши. Чуть позже стало известно, что подозреваемых в убийстве — двое. Они оставили следы на месте преступления. Также выяснилось, что они приехали на машине. Полиция проводит проверку, проверяя всех местных жителей, кто имеет разрешение на ношение оружия. Как рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, тело было найдено на территории, которая не относилась к особо охраняемой. При этом неподалеку от места преступления размещается национальный парк «Бикин». По словам Арамилева, по внешним признакам можно сделать вывод, что тигр до встречи с живодерами был здоров. Также это была взрослая особь, возрастом около пяти лет. Однако пол животного еще не определен. Изначально тело нашли сотрудники Госохотнадзора. Как сообщает Shot, в этом же районе, где погиб тигр, обитает еще один. Сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства получили разрешение на его поимку, чтобы доставить его в безопасное место. «Информацию о находке сразу же передали в правоохранительные органы. За незаконную добычу амурского тигра в России предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Также за преступление такого характера можно получить штраф в размере от двух миллионов рублей и выше. Отмечается, что одним из мотивов для преступников стала месть за собак, на которых тигры неоднократно нападали, однако в Shot это опровергли. Амурский тигр считается одним из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России. Эти животные обитают в четырех регионах страны, в том числе и в Приморском крае. В настоящий момент в России насчитывают до 750 особей.