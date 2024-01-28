Как накажут подростков, которые отправляли ложные сообщения о минировании в школы

Полиция ХМАО: подростков-лжеминеров поставят на учет, а их родителей оштрафуют

29 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Родители школьников-лжеминеров могут получить 500 тысяч рублей штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ответственность за подростков, которые отправляли сообщения с угрозами в школы округа, понесут их родители. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что статья за ложное сообщение предусматривает штраф или лишение свободы. «Действия школьников, которые направили заведомо ложные сообщения с угрозами в образовательные учреждения региона, попадают под статью 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение“, предусматривающую наказание от штрафа в размере 100-500 тысяч рублей до реального лишения свободы. Однако если преступление совершено ребенком, не достигшим 14 лет, ответственность будут нести его родители», — сообщили корреспонденту URA.RU в полиции. Подростков поставят на профилактический учет в органы внутренних дел. Школа и надзорные органы уделяют повышенное внимание таким детям и семьям, где они воспитываются. Постановка ребенка на учет в полицию может грозить ему неприятностями в будущем: при поступлении в институты правоохранительных органов или при трудоустройстве. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла подростков, которые рассылали ложные сообщения о минировании в школы. Они признали свою вину.

Ответственность за подростков, которые отправляли сообщения с угрозами в школы округа, понесут их родители. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что статья за ложное сообщение предусматривает штраф или лишение свободы. «Действия школьников, которые направили заведомо ложные сообщения с угрозами в образовательные учреждения региона, попадают под статью 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение“, предусматривающую наказание от штрафа в размере 100-500 тысяч рублей до реального лишения свободы. Однако если преступление совершено ребенком, не достигшим 14 лет, ответственность будут нести его родители», — сообщили корреспонденту URA.RU в полиции. Подростков поставят на профилактический учет в органы внутренних дел. Школа и надзорные органы уделяют повышенное внимание таким детям и семьям, где они воспитываются. Постановка ребенка на учет в полицию может грозить ему неприятностями в будущем: при поступлении в институты правоохранительных органов или при трудоустройстве. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла подростков, которые рассылали ложные сообщения о минировании в школы. Они признали свою вину.