Пермячка после побоев выселила бывшего мужа из квартиры

30 января 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Когда дошло до насилия, женщина не вытерпела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После развода пара из Чайковского (Пермский край) продолжила жить вместе. Бывший супруг подарил свою долю квартиры детям, однако выезжать из нее не торопился. Как рассказали в службе судебных приставов, терпению женщины пришел конец, когда бывший партнер избил ее. «Проживание на одной территории уже чужих друг другу людей закончилось нарушением административного законодательства. Мужчина нанес бывшей жене пять ударов кулаком в область ягодиц. Это стало последней каплей, и женщина обратилась в суд с иском о признании агрессора утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии нарушителя с регистрационного учета», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Суд требование женщины удовлетворил. После этого бывший муж съехал из квартиры.

После развода пара из Чайковского (Пермский край) продолжила жить вместе. Бывший супруг подарил свою долю квартиры детям, однако выезжать из нее не торопился. Как рассказали в службе судебных приставов, терпению женщины пришел конец, когда бывший партнер избил ее. «Проживание на одной территории уже чужих друг другу людей закончилось нарушением административного законодательства. Мужчина нанес бывшей жене пять ударов кулаком в область ягодиц. Это стало последней каплей, и женщина обратилась в суд с иском о признании агрессора утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии нарушителя с регистрационного учета», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Суд требование женщины удовлетворил. После этого бывший муж съехал из квартиры.