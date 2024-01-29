29 января 2024

Пермячка после побоев выселила бывшего мужа из квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Когда дошло до насилия, женщина не вытерпела Фото:

После развода пара из Чайковского (Пермский край) продолжила жить вместе. Бывший супруг подарил свою долю квартиры детям, однако выезжать из нее не торопился. Как рассказали в службе судебных приставов, терпению женщины пришел конец, когда бывший партнер избил ее.

«Проживание на одной территории уже чужих друг другу людей закончилось нарушением административного законодательства. Мужчина нанес бывшей жене пять ударов кулаком в область ягодиц. Это стало последней каплей, и женщина обратилась в суд с иском о признании агрессора утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии нарушителя с регистрационного учета», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Суд требование женщины удовлетворил. После этого бывший муж съехал из квартиры.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После развода пара из Чайковского (Пермский край) продолжила жить вместе. Бывший супруг подарил свою долю квартиры детям, однако выезжать из нее не торопился. Как рассказали в службе судебных приставов, терпению женщины пришел конец, когда бывший партнер избил ее. «Проживание на одной территории уже чужих друг другу людей закончилось нарушением административного законодательства. Мужчина нанес бывшей жене пять ударов кулаком в область ягодиц. Это стало последней каплей, и женщина обратилась в суд с иском о признании агрессора утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии нарушителя с регистрационного учета», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Суд требование женщины удовлетворил. После этого бывший муж съехал из квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...