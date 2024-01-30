Музыканты «Би-2» опровергли свою депортацию в Израиль

30 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Участники группы «Би-2» опровергли информацию об их депортации в Израиль Фото: Илья Московец © URA.RU Участники рок-группы «Би-2» опровергли свою депортацию в Израиль после задержания в Таиланде. Они подчеркнули, что ситуация пока не решена. Об этом музыканты написали у себя в telegram-канале. «Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация [с депортацией] не решена», — написали участники группы у себя на канале. Они также попросили доверять только достоверной информации, связанной с их деятельностью — из их собственных официальных ресурсов. Музыкантов из «Би-2» задержали 25 января в Таиланде. Изначально предполагалось, что причиной задержания стала неофициальная концертная деятельность группы в стране. Однако позже сами участники сказали, что причиной для задержания стали неправильно оформленные документы. К делу привлечена миграционная полиция. Предполагалось, что участников могут экстрадировать в РФ. Однако израилськие СМИ написали, что «Би-2» депортируют в Израиль.

Участники рок-группы «Би-2» опровергли свою депортацию в Израиль после задержания в Таиланде. Они подчеркнули, что ситуация пока не решена. Об этом музыканты написали у себя в telegram-канале. «Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация [с депортацией] не решена», — написали участники группы у себя на канале. Они также попросили доверять только достоверной информации, связанной с их деятельностью — из их собственных официальных ресурсов. Музыкантов из «Би-2» задержали 25 января в Таиланде. Изначально предполагалось, что причиной задержания стала неофициальная концертная деятельность группы в стране. Однако позже сами участники сказали, что причиной для задержания стали неправильно оформленные документы. К делу привлечена миграционная полиция. Предполагалось, что участников могут экстрадировать в РФ. Однако израилськие СМИ написали, что «Би-2» депортируют в Израиль.