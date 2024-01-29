В магазинах Сургута (ХМАО) появились санкционные продукты, завезенные из Турции. Местные жители заметили какао Nesquik, которое перестали продавать после введения санкций против России.
«Нашел на полке магазина какао Nesquik, который исчез из-за санкций. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщил администратор tg-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».
Между тем в социальных сетях жители Сургута сообщают, что не только какао Nesquik, пропавшее после санкции, появилось на полках сургутских магазинов, но и другие продукты. В Ленте была замечена оригинальная Fanta привезенная из Афганистана.
Ранее URA.RU сообщало, что Nestle прекращает поставки в Россию KitKat и Nesquik. Компания поддержала санкции, введенные против России странами Запада.
В магазинах Сургута (ХМАО) появились санкционные продукты, завезенные из Турции. Местные жители заметили какао Nesquik, которое перестали продавать после введения санкций против России. «Нашел на полке магазина какао Nesquik, который исчез из-за санкций. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщил администратор tg-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Между тем в социальных сетях жители Сургута сообщают, что не только какао Nesquik, пропавшее после санкции, появилось на полках сургутских магазинов, но и другие продукты. В Ленте была замечена оригинальная Fanta привезенная из Афганистана. Ранее URA.RU сообщало, что Nestle прекращает поставки в Россию KitKat и Nesquik. Компания поддержала санкции, введенные против России странами Запада.