29 января 2024

В магазинах Сургута появились санкционные продукты, завезенные из Турции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерочка 31 марта. Тюмень, продукты, продукты на полках, nesquik, продукты в магазине
Nestle прекратила продажи какао Nesquik в России после начала СВО Фото:

В магазинах Сургута (ХМАО) появились санкционные продукты, завезенные из Турции. Местные жители заметили какао Nesquik, которое перестали продавать после введения санкций против России.

«Нашел на полке магазина какао Nesquik, который исчез из-за санкций. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщил администратор tg-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».

Между тем в социальных сетях жители Сургута сообщают, что не только какао Nesquik, пропавшее после санкции, появилось на полках сургутских магазинов, но и другие продукты. В Ленте была замечена оригинальная Fanta привезенная из Афганистана.

Ранее URA.RU сообщало, что Nestle прекращает поставки в Россию KitKat и Nesquik. Компания поддержала санкции, введенные против России странами Запада.

Nesquik заметили в Монетке
Nesquik заметили в Монетке
Фото:
Перевод с турецкого приклеен на обратной стороне
Перевод с турецкого приклеен на обратной стороне
Фото:

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В магазинах Сургута (ХМАО) появились санкционные продукты, завезенные из Турции. Местные жители заметили какао Nesquik, которое перестали продавать после введения санкций против России. «Нашел на полке магазина какао Nesquik, который исчез из-за санкций. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщил администратор tg-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Между тем в социальных сетях жители Сургута сообщают, что не только какао Nesquik, пропавшее после санкции, появилось на полках сургутских магазинов, но и другие продукты. В Ленте была замечена оригинальная Fanta привезенная из Афганистана. Ранее URA.RU сообщало, что Nestle прекращает поставки в Россию KitKat и Nesquik. Компания поддержала санкции, введенные против России странами Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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