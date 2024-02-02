Следователь описал портрет типичного убийцы в районе Екатеринбурга

03 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Чаще всего в Чкаловском районе Екатеринбурга происходят бытовые убийства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ранее судимые люди, которые часто выпивают и трудятся на низкоквалифицированной работе, являются типичными убийцами в Чкаловском районе Екатеринбурга. Такой портрет среднестатистических преступников описал глава следственного отдела по Чкаловскому району СКР Свердловской области подполковник юстиции Никита Савинцев. «Среднестатистический портрет убийцы в нашем районе не сильно отличается от портрета подобного субъекта по области. В основном, у нас происходят бытовые убийства, которые совершают собутыльники. <…> Уровень дохода у таких лиц не очень высок, они работают либо на низкоквалифицированной работе, либо не работают вообще и перебиваются какими-либо случайными заработками. Зачастую имеют судимости», — сказал Савинцев. Интервью с ним опубликовал в соцсетях помощник руководителя СКР по Свердловской области майор юстиции Максим Чалков. По словам Савинцева, часто орудием убийства является кухонный нож. Зачастую люди идут на преступление после конфликта с жертвой. Также в последнее время нередки случаи, когда убийства совершают жены или сожительницы потерпевших.

Ранее судимые люди, которые часто выпивают и трудятся на низкоквалифицированной работе, являются типичными убийцами в Чкаловском районе Екатеринбурга. Такой портрет среднестатистических преступников описал глава следственного отдела по Чкаловскому району СКР Свердловской области подполковник юстиции Никита Савинцев. «Среднестатистический портрет убийцы в нашем районе не сильно отличается от портрета подобного субъекта по области. В основном, у нас происходят бытовые убийства, которые совершают собутыльники. <…> Уровень дохода у таких лиц не очень высок, они работают либо на низкоквалифицированной работе, либо не работают вообще и перебиваются какими-либо случайными заработками. Зачастую имеют судимости», — сказал Савинцев. Интервью с ним опубликовал в соцсетях помощник руководителя СКР по Свердловской области майор юстиции Максим Чалков. По словам Савинцева, часто орудием убийства является кухонный нож. Зачастую люди идут на преступление после конфликта с жертвой. Также в последнее время нередки случаи, когда убийства совершают жены или сожительницы потерпевших.