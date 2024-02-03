В пермской IT-компании ИВС сменился гендиректор

Прежний гендиректор руководил компанией с 2019 года
Наталья Попова возглавила пермскую IT-компанию «Информационно-вычислительные системы» (ИВС). Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».
«Наталья Попова сменила на посту гендиректора Елену Кудлай. Назначение в ИВС прошло 30 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса.
ООО «ИВС» было образовано в 2014 году. Компания специализируется на IT-услугах, включая информационную безопасность. С 2022 года организация принадлежит Николаю Новикову. Пермское ООО входит в ГК ИВС.
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