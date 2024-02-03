03 февраля 2024
02 февраля 2024

В пермской IT-компании ИВС сменился гендиректор

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
Прежний гендиректор руководил компанией с 2019 года Фото:

Наталья Попова возглавила пермскую IT-компанию «Информационно-вычислительные системы» (ИВС). Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

«Наталья Попова сменила на посту гендиректора Елену Кудлай. Назначение в ИВС прошло 30 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса.

ООО «ИВС» было образовано в 2014 году. Компания специализируется на IT-услугах, включая информационную безопасность. С 2022 года организация принадлежит Николаю Новикову. Пермское ООО входит в ГК ИВС.

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Наталья Попова возглавила пермскую IT-компанию «Информационно-вычислительные системы» (ИВС). Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». «Наталья Попова сменила на посту гендиректора Елену Кудлай. Назначение в ИВС прошло 30 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса. ООО «ИВС» было образовано в 2014 году. Компания специализируется на IT-услугах, включая информационную безопасность. С 2022 года организация принадлежит Николаю Новикову. Пермское ООО входит в ГК ИВС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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