Похититель влиятельного свердловского юриста рвется на свободу

Суд оставил в колонии организатора похищения свердловского юриста

06 февраля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Алексей Марков-Бобров попытался заменить тюремный срок на принудительные работы Фото: Илья Московец © URA.RU Суд отказался смягчать приговор организатору похищения свердловского арбитражного управляющего Владимира Яшина, который впоследствии умер, Алексею Маркову-Боброву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Защитник Маркова-Боброва в ноябре 2023-го попросил заменить тюремный срок на принудительные работы. Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении ходатайства», — пояснили в облсуде. В 2020 году Марков-Бобров был приговорен к колонии на 9,5 лет. Несмотря на то, что его вину пришлось доказывать заново, следствие установило, то именно он выступал организатором похищения Яшина, у которого собирались забрать десятки миллионов рублей. О деле Яшина стало известно в 2019 году. Суд подтвердил, что юриста похитили и избивали, чтобы забрать деньги по его векселям на сумму около 34 млн рублей. Как только похитители смогли получить деньги, они бросили Яшина на дороге, без еды, воды и телефона. Он умер недалеко от свердловского поселка Садовый. Непосредственных исполнителей, действовавших под руководством Маркова-Боброва, Владимира Краснобаева, Юрия Мусохранова, Василия Паршина и Магафура Султанова приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 16 лет.

Суд отказался смягчать приговор организатору похищения свердловского арбитражного управляющего Владимира Яшина, который впоследствии умер, Алексею Маркову-Боброву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Защитник Маркова-Боброва в ноябре 2023-го попросил заменить тюремный срок на принудительные работы. Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении ходатайства», — пояснили в облсуде. В 2020 году Марков-Бобров был приговорен к колонии на 9,5 лет. Несмотря на то, что его вину пришлось доказывать заново, следствие установило, то именно он выступал организатором похищения Яшина, у которого собирались забрать десятки миллионов рублей. О деле Яшина стало известно в 2019 году. Суд подтвердил, что юриста похитили и избивали, чтобы забрать деньги по его векселям на сумму около 34 млн рублей. Как только похитители смогли получить деньги, они бросили Яшина на дороге, без еды, воды и телефона. Он умер недалеко от свердловского поселка Садовый. Непосредственных исполнителей, действовавших под руководством Маркова-Боброва, Владимира Краснобаева, Юрия Мусохранова, Василия Паршина и Магафура Султанова приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 16 лет.