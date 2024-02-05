Похититель влиятельного свердловского юриста рвется на свободу

Суд отказался смягчать приговор организатору похищения свердловского арбитражного управляющего Владимира Яшина, который впоследствии умер, Алексею Маркову-Боброву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Защитник Маркова-Боброва в ноябре 2023-го попросил заменить тюремный срок на принудительные работы. Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении ходатайства», — пояснили в облсуде.
В 2020 году Марков-Бобров был приговорен к колонии на 9,5 лет. Несмотря на то, что его вину пришлось доказывать заново, следствие установило, то именно он выступал организатором похищения Яшина, у которого собирались забрать десятки миллионов рублей.
О деле Яшина стало известно в 2019 году. Суд подтвердил, что юриста похитили и избивали, чтобы забрать деньги по его векселям на сумму около 34 млн рублей. Как только похитители смогли получить деньги, они бросили Яшина на дороге, без еды, воды и телефона. Он умер недалеко от свердловского поселка Садовый.
Непосредственных исполнителей, действовавших под руководством Маркова-Боброва, Владимира Краснобаева, Юрия Мусохранова, Василия Паршина и Магафура Султанова приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 16 лет.
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