«Сургутнефтегаз» нарастил переработку нефти

«Сургутнефтегаз» в январе увеличил объемы переработки нефти на 7%. Нефтеперерабатывающие заводы компании перерабатывали до 53 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки.
«Среди крупных компаний в январе нефтепереработку удалось увеличить „Газпром нефти“, „Сургутнефтегазу“ и подконтрольной „Роснефти“ „Башнефти“. „Сургутнефтегаз“ нарастил производство на 7%, до 53 тыс. тонн в сутки», — пишет в своей публикации «Коммерсант».
«Сургутнефтегазу» удалось повысить показатели на фоне общего снижения объемов нефтепереработки в России. Эксперты отметили, что, по общей статистике, переработка топлива в январе на российских заводах снизилась на 4% относительно первого месяца прошлого года и на 1,4% по сравнению с декабрем.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» терпит убытки от продажи топлива из-за высоких налогов. Дохода предприятия от продажи топлива не хватает на оплату рентных налогов, акциза и НДС.
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