05 февраля 2024

«Сургутнефтегаз» нарастил переработку нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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В январе заводы «Сургутнефтегаза» перерабатывали до 53 тысяч тонн нефти в сутки Фото:

«Сургутнефтегаз» в январе увеличил объемы переработки нефти на 7%. Нефтеперерабатывающие заводы компании перерабатывали до 53 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки.

«Среди крупных компаний в январе нефтепереработку удалось увеличить „Газпром нефти“, „Сургутнефтегазу“ и подконтрольной „Роснефти“ „Башнефти“. „Сургутнефтегаз“ нарастил производство на 7%, до 53 тыс. тонн в сутки», — пишет в своей публикации «Коммерсант».

«Сургутнефтегазу» удалось повысить показатели на фоне общего снижения объемов нефтепереработки в России. Эксперты отметили, что, по общей статистике, переработка топлива в январе на российских заводах снизилась на 4% относительно первого месяца прошлого года и на 1,4% по сравнению с декабрем.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» терпит убытки от продажи топлива из-за высоких налогов. Дохода предприятия от продажи топлива не хватает на оплату рентных налогов, акциза и НДС.

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«Сургутнефтегаз» в январе увеличил объемы переработки нефти на 7%. Нефтеперерабатывающие заводы компании перерабатывали до 53 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки. «Среди крупных компаний в январе нефтепереработку удалось увеличить „Газпром нефти“, „Сургутнефтегазу“ и подконтрольной „Роснефти“ „Башнефти“. „Сургутнефтегаз“ нарастил производство на 7%, до 53 тыс. тонн в сутки», — пишет в своей публикации «Коммерсант». «Сургутнефтегазу» удалось повысить показатели на фоне общего снижения объемов нефтепереработки в России. Эксперты отметили, что, по общей статистике, переработка топлива в январе на российских заводах снизилась на 4% относительно первого месяца прошлого года и на 1,4% по сравнению с декабрем. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» терпит убытки от продажи топлива из-за высоких налогов. Дохода предприятия от продажи топлива не хватает на оплату рентных налогов, акциза и НДС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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