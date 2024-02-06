«Независимая нефтегазовая компания» опровергла сообщение СБУ о конфискации активов главы корпорации, бизнесмена из ХМАО Эдуарда Худайнатова. В беседе с URA.RU источник в компании заявил, что никаких активов у ННК на Украине нет.
«Речь не может идти ни о какой конфискации. Потому что никаких компаний у нас там нет», — сообщает инсайдер.
Пост о наличии активов в размере полмиллиарда гривен опубликован официальным telegram-каналом СБУ. Ведомство связало украинскую компанию ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина» с Худайнатовым, назвав его ее бенефициаром.
Журналист агентства обратился с запросом в пресс-службу ННК. В компании отказались от комментариев.
Ранее URA.RU писало о том, что Украина заявила о конфискации активов Худайнатова. СБУ сообщили, что расследование проводилось при участии Офиса Генпрокурора страны.
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