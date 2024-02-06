Источник в ННК опроверг сообщение СБУ о конфискации активов Худайнатова. Инсайд

В ННК опровергли сообщение СБУ о конфискации активов Худайнатова
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Худайнатов Эдуард. stock, худайнатов эдуард, скарони паоло, сток,  stock
В ННК сообщили об отсутствии каких-либо активов главы корпорации Эдуарда Худайнатова на Украине Фото:

«Независимая нефтегазовая компания» опровергла сообщение СБУ о конфискации активов главы корпорации, бизнесмена из ХМАО Эдуарда Худайнатова. В беседе с URA.RU источник в компании заявил, что никаких активов у ННК на Украине нет.

«Речь не может идти ни о какой конфискации. Потому что никаких компаний у нас там нет», — сообщает инсайдер.

Пост о наличии активов в размере полмиллиарда гривен опубликован официальным telegram-каналом СБУ. Ведомство связало украинскую компанию ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина» с Худайнатовым, назвав его ее бенефициаром.

Журналист агентства обратился с запросом в пресс-службу ННК. В компании отказались от комментариев.

Ранее URA.RU писало о том, что Украина заявила о конфискации активов Худайнатова. СБУ сообщили, что расследование проводилось при участии Офиса Генпрокурора страны.

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«Независимая нефтегазовая компания» опровергла сообщение СБУ о конфискации активов главы корпорации, бизнесмена из ХМАО Эдуарда Худайнатова. В беседе с URA.RU источник в компании заявил, что никаких активов у ННК на Украине нет. «Речь не может идти ни о какой конфискации. Потому что никаких компаний у нас там нет», — сообщает инсайдер. Пост о наличии активов в размере полмиллиарда гривен опубликован официальным telegram-каналом СБУ. Ведомство связало украинскую компанию ООО «Нефтяная компания Альянс-Украина» с Худайнатовым, назвав его ее бенефициаром. Журналист агентства обратился с запросом в пресс-службу ННК. В компании отказались от комментариев. Ранее URA.RU писало о том, что Украина заявила о конфискации активов Худайнатова. СБУ сообщили, что расследование проводилось при участии Офиса Генпрокурора страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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